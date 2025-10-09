El test más personal a Cubarsí: ¿A qué se dedicaría si no fuera futbolista?

Pau Cubarsí superó con la sinceridad que lo caracteriza el 'challenge' de SPORT. Un test rápido que ayuda a entender sus inquietudes tanto futbolísticas como las extradeportivas. Unas pinceladas interesantes sobre la personalidad del canterano. Todo ello en el marco de una entrevista en profundidad sobre la actualidad de la selección y del FC Barcelona.

Mejor atacante al que te has enfrentado: Mbappé

Algo que se te dé mal: Cocinar

Un central actual al que admires: Van Dijk

A qué te dedicarías si no fueras futbolista: Carpintero

Videojuego o juego de la infancia que no sea fútbol: Clash Royale

Quién viste mejor en el vestuario de la Roja: Dani Olmo

Prefieres enfrentar a un delantero rápido o uno duro: Uno duro

Una canción que hayas escuchado mucho este año: Extasy de Mike Towers

Un parque o plaza para ir a jugar a fútbol: El de mi pueblo

Cabe recordar que la familia de Pau Cubarsí tiene un negocio de carpintería en Estanyol, su pueblo en la provincia de Girona, donde nació y empezó a dar patadas al balón. La elección de la profesión de carpintero tiene un motivo de peso.