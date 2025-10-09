FC Barcelona
El test más personal a Cubarsí: ¿A qué se dedicaría si no fuera futbolista?
Pau Cubarsí respondió a SPORT y se mojó sobre asuntos deportivos y de fuera del terreno de juego
Pau Cubarsí superó con la sinceridad que lo caracteriza el 'challenge' de SPORT. Un test rápido que ayuda a entender sus inquietudes tanto futbolísticas como las extradeportivas. Unas pinceladas interesantes sobre la personalidad del canterano. Todo ello en el marco de una entrevista en profundidad sobre la actualidad de la selección y del FC Barcelona.
Mejor atacante al que te has enfrentado: Mbappé
Algo que se te dé mal: Cocinar
Un central actual al que admires: Van Dijk
A qué te dedicarías si no fueras futbolista: Carpintero
Videojuego o juego de la infancia que no sea fútbol: Clash Royale
Quién viste mejor en el vestuario de la Roja: Dani Olmo
Prefieres enfrentar a un delantero rápido o uno duro: Uno duro
Una canción que hayas escuchado mucho este año: Extasy de Mike Towers
Un parque o plaza para ir a jugar a fútbol: El de mi pueblo
Cabe recordar que la familia de Pau Cubarsí tiene un negocio de carpintería en Estanyol, su pueblo en la provincia de Girona, donde nació y empezó a dar patadas al balón. La elección de la profesión de carpintero tiene un motivo de peso.
- ¡Szczesny no desea jugar el Clásico con el Barça!
- El problema del Barça: Iñigo Martínez lo vio venir
- Operación Ter Stegen
- Voces críticas en el vestuario del Barça
- El Barça acumula más de 159 millones en deudas por fichajes
- Piqué carga contra el arbitraje: 'Esto es una puta vergüenza
- Barça Vision, de 408 millones a 178, un agujero negro
- Gran sintonía Laporta-Al Khelaifi en la reunión de la EFC