Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça

Vlahovic vuelve a escena en un mercado de delanteros que puede ser sumamente complicado este verano. El delantero serbio, inicialmente descartado por el Barça y que sigue sin ser prioritario, ha decidido congelar su renovación con la Juventus para esperar o bien al club blaugrana o al Bayern, equipos que podrían optar por firmar a un '9' suplente de calidad para reforzar sus proyectos deportivos, según afirma 'La Gazzetta dello Sport'. El goleador de la Juve tiene la ilusión de vestir de blaugrana por encima de todo, pero solo una carambola podría traerle al Camp Nou. Por el momento, tanto él como su entorno han decido dejar pasar el tiempo por si surgiera la posibilidad.

La idea de Vlahovic es ya salir de la Juventus tras escuchar la oferta del equipo italiano, que rebaja ostensiblemente su actual salario tras un año complicado en el que prácticamente no ha jugado. El futbolista tiene la carta de libertad y algunos clubs de la Premier o el Milan se le han acercado, pero solo saldría de la Juve si es para ir a un club top. Y ahí es dónde surgen dos posibilidades que podrían darse a medida que vayan pasando los días.

El Barça está pendiente de realizar una remodelación total en la posición de delantero. La idea del club blaugrana es firmar a un goleador 'top', petición expresa de Hansi Flick para dar un salto cualitativo el próximo curso. El perfil es el de un delantero con movilidad, buena técnica, gol y que tenga buen juego combinativo. No es un secreto que el preferido es Julián Álvarez, aunque la dificultad de la operación hace que el Barça se haya acercado a otras opciones como la de Joao Pedro, del Chelsea. Pero a partir de ahí pueden surgir más movimientos. Vlahovic había sido descartado y, hoy por hoy, no es prioridad, pero habrá que ver que es lo que sucede con Lewandowski y Ferran Torres.

Todo está pendiente de la marcha de Robert Lewandowski, que en los próximos días podría contestar a la oferta de renovación del Barça por una temporada. Si el polaco se va, algo que va ganando enteros en estos momentos, el club podría ir también a por un delantero de perfil más estático para suplir la marcha de Lewandowski. Y ahí es dónde Vlahovic ve opciones ya que han surgido nombres como Sorloth o, incluso, Muriqi. Todo dependerá del límite salarial del que disponga el Barça y de las salidas que se produzcan sobre todo en fase ofensiva.

El Barça sabe de la predispisición de Vlahovic para firmar y de que estaría dispuesto a ajustarse el salario. Pero el serbio también se ha ofrecido al Bayern para ser suplente de Harry Kane. El club alemán devolverá a Nicklas Jackson al Chelsea tras finalizar su cesión y Vlahovic puede ser una opción al llegar con la carta de libertad. Las dos vías abiertas han hecho que el serbio frene su renovación a la espera de acontecimientos. Toda la partida se jugará en las próximas semanas.