Terna abierta en el lateral del próximo Barça 2026/27

Hay dudas en todas las líneas acerca de cómo quedará el plantel del FC Barcelona 2026/27. En algunas demarcaciones, como el centro del campo, parece más claro el croquis. Salvo sorpresa o giro de guion, Dani Olmo, Pedri, Fermín, Gavi y Marc Bernal seguirán y serán los 'primeros espada'. El único cambio puede aparecer en la figura de Marc Casadó. El de Sant Antoni de Vilamajor ha participado muy poco este curso y habría comunicado a su entorno que está abierto a una salida.

Marc Casadó, contra el Getafe / Europa Press

El Barça no tiene pensado hacer una inversión en esta posición y menos aún teniendo en cuenta los jugadores que hay en nómina. Muchísimo talento y gente de la casa que son una apuesta estructural. En ese sentido, una de las opciones es que Tommy Marqués ocupe ese vacío que deje Casadó. Una alternativa 'low cost' y un 'intercambio' en el que el Barça saldría ganando con el beneficio neto que pueda sacar por el vallesano.

Cambios en la línea de ataque

Sí se espera que haya modificaciones en ataque, con esa opción de compra por Marcus Rashford que difícilmente va a ejecutarse y con Lewandowski y Bardghji también en una hipotética rampa de salida. El polaco definirá en breve su futuro con una oferta, en principio, muy a la baja del Barça. El sueco quiere jugar más y es consciente de que a la sombra de Lamine no podrá hacerlo. Falta ver si se busca una salida en forma de cesión o traspaso.

Bastoni es presente y futuro del fútbol italiano / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Y en la retaguardia también puede haber movimiento. La idea es incorporar a un central TOP si todos los ingredientes se dan. Con el nombre de Bastoni como objetivo claro. Christensen tiene complicado seguir (acaba contrato y una propuesta de renovación también muy a la baja) y a partir de ahí hay que recomponer las piezas. Kounde y Balde, salvo sorpresa, también seguirán.

Quedarse a Cancelo

La idea del club azulgrana es amarrar la continuidad de Joao Cancelo, ya sea prorrogando el préstamo con el Al-Hilal o incorporándolo traspasado. Quizás usando a Marc Casadó como moneda de cambio. El vallesano no ve con malos ojos ir a Oriente Próximo y tiene ofertas interesantes. Eso sería ideal. Es de la confianza de Flick el luso, que incluso ha pasado por delante de Balde estas semanas.

Gavi y Cancelo, durante el Getafe - Barça / Europa Press

De cesión vuelve Héctor Fort. El barcelonés se lesionó del hombro cuando empezaba a volar en Elche y ha regresado para este 'rush' final. Tal y como informamos recientemente en SPORT, la idea del lateral de Les Corts es ganarse su continuidad en el Barça, pero eso dependerá de múltiples factores. Sobre todo si Flick lo ve ahora hecho. El Barça estudiará su caso, que irá estrechamente ligado al de Xavi Espart.

La irrupción de Xavi Espart

Año de irrupción en el primer equipo del de Vilassar de Mar, que ha estado buena parte del curso en dinámica con Flick, acumula cuatro partidos oficiales con el primer plantel y tiene papeletas también de disponer de ficha de primera plantilla.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Veremos cuál es la resolución de Flick y Deco, si en el caso de Fort se apuesta por un traspaso o renovar cesión o si es a Espart a quien se cede. Hay que recordar que el Racing de Santander apretó para llevárselo en este pasado mercado invernal. Es un perfil capaz de dar amplitud y de ir por dentro, asociativo.

En la izquierda, si se queda Cancelo también te dobla en los dos costados y con Balde y la figura comodín de Gerard Martín quedaría más que cubierta la posición.