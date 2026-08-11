Se termina el culebrón Vlahovic

Se acabó el culebrón Vlahovic. El delantero serbio está muy cerca de fichar por el Besiktas tras varios meses esperando a decidir su futuro. Vlahović terminó contrato con la Juventus de Turín el pasado mes de junio y era uno de los grandes jugadores libres que habían sonado para reforzar el ataque de equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Finalmente, el serbio no jugará en España y seguirá su carrera en Turquía.

El Beşiktaş contactó con el entorno del futbolista a finales de junio y ha aguantado en la puja mientras el jugador se ofrecía a otros grandes equipos de Europa. Pero finalmente, ningún club ha igualado las pretensiones económicas que tenía el delantero y se marchará a Estambul. En Turquía le ofrecieron un contrato de tres años a ocho millones de euros netos por temporada y ha multiplicado la prima de fichaje al firmar y los bonus por objetivos que estarán dentro del contrato. Entre prima de fichaje y comisiones, tanto él como su entorno podrían percibir más de diez millones de euros.

Tal y como ha informado Fabrizio Romano, el jugador y su entorno han dado luz verde inicial a la oferta del Besiktas. Ahora solo quedan algunos temas legales de papeleo que deberían cerrarse en las siguientes 48 horas para que el jugador viaje a la ciudad turca y se presente ante su nuevo club.

El Barça nunca apostó por la opción Vlahović. Sí que es cierto que años atrás fue un futbolista muy seguido por el club blaugrana y Xavi Hernández, desde el banquillo, pidió su fichaje, aunque era imposible sacarle de la Juventus. Durante este mercado, el serbio se ofreció, pero ahora el Barça iba a por otro estilo de delantero y tampoco se han fiado mucho de su estado físico.

El serbio marcó 10 tantos la temporada pasada en 23 encuentros con la Juventus. Unas cifras que no son excesivamente malas, pero que están muy lejos de lo que prometía cuando la Vecchia Signora lo fichó en 2022 por 85 millones de euros procedente de la Fiorentina. Finalmente, el delantero dejará Italia tras ocho años y firmará por el Besiktas sin coste de traspaso.