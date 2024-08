Teresa Enke: "Los jugadores del Barça no eran tratados con especial humanidad"

Teresa Enke, esposa de Robert Enke, guardameta alemán del FC Barcelona la temporada 2002-03 que se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009 arrojándose a las vías de un tren en la localidad de Neustadt am Rübenberge como consecuencia de una depresión, concedió una entrevista al rotativo "Bild". Aseguró, entre otras cosas, que "los jugadores, en aquel entonces, no eran tratados con especial humanidad" y que el "Barcelona era un sótano de brujas".

Con motivo de su cumpleaños -hubiera cumplido 47 años el sábado 24 de agosto-, la Fundación Enke organiza en Hannover las "Jornadas de Salud Mental" entre el 23 y 25 de este mes, una serie de eventos sobre el tema de la depresión. Teresa, por esta razón, rompió el silencio.

"No nos hubiéramos atrevido a realizar semejante serie de actos el día de su muerte. Este día siempre es muy estresante. Por eso decidimos ir al cumpleaños de Robbi. Tenemos cosas realmente geniales que ofrecer. Robbi no solo debe ser recordado con melancolía y tristeza", aseguró Teresa a "Bild", concretamente al periodista Florian Krebs.

Pese al paso de los años, pese a que Teresa se ha vuelto a casar y vive con su marido y sus dos hijos en Hannover, la herida sigue abierta: "El dolor nunca desaparecerá. A menudo me sorprendo diciendo en mi cabeza: 'Vaya, Robbi, si pudieras ver eso ahora...'. Especialmente cuando me encuentro con viejos compañeros de entonces. Espero que Robbi haya encontrado la paz donde se encuentra ahora. Aunque no era una persona infeliz".

Enke, en un entrenamiento con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Reconoció que Robert "podía ser muy alegre. Y tenía un oscuro sentido del humor, nos reímos mucho juntos. Fue su enfermedad la que lo llevó a la muerte".

El FC Barcelona

Teresa, igualmente, desveló algunas interioridades de su vida personal y del tiempo que pasó en Barcelona. Comentó que Enke tenía un punto de tacañería: "Bueno, en Barcelona a menudo cruzaba la montaña para ahorrarse los cuatro euros del peaje. Cuando fuimos de compras juntos, ya gastó algo. Pero siempre tuve que presionarlo. Gracias a Dios me tuvo a su lado. De lo contrario, Robbi no habría sabido qué hacer con el dinero".

Teresa confesó que sigue al Hannover, al Benfica y al Borussia Mönchengladbach, pero menos al Barcelona porque allí Enke pasó momentos muy malos: "Lo que me hace feliz es Marc-André ter Stegen. Tengo el mayor respeto por lo que hizo allí. Porque Barcelona es realmente un sótano de brujas. En aquel entonces, los jugadores no eran tratados con especial humanidad. Aún así, a veces me pregunto: ¿Seguiríamos en Barcelona si Robbi hubiera triunfado? A veces la vida resulta diferente de lo que planeaste".