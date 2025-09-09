La tercera pieza que Flick aún no encaja

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, le sigue dando vueltas a la solución para que el equipo mejore de tres cuartos de campo hacia arriba. El tridente ofensivo está claro con Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha, mientras Lewandowski ya calienta motores para ser el '9' del equipo. El problema llega con el jugador que debe hacer de enlace entre los dos centrocampistas natos y los puntas.

Casadó y Pedri formarán la pareja de la medular en los próximos partidos mientras Gavi y De Jong estén de baja. También está ya disponible Marc Bernal, quien podría entrar en la lista frente al Valencia y, poco a poco, integrarse en la dinámica del grupo.

La duda llega en la tercer pieza. El punto de enganche clave para que el Barça fluya en ataque. Flick ha probado tres soluciones distintas en los tres partidos de Liga y ante el Valencia volverá a encontrarse con la misma duda.

Fermín López entra por Dani Olmo en Vallecas / Dani Barbeito

Fermín empezó de titular ante el Mallorca, Raphinha lo fue frente al Levante con Rashford en la izquierda, mientras que Dani Olmo actuó contra el Rayo Vallecano. El técnico movió esta pieza durante el partido sin estar totalmente convencido de cuál era la mejor opción.

Dani Olmo es el jugador que fue fichado para ocupar esta demarcación y, en buena forma, debería ser el media punta ideal. Sin embargo, Flick lo dejó para la segunda parte en Son Moix y el Ciutat de València, dándole la titularidad en Vallecas.

Ritmo para Olmo

Olmo necesita ritmo de competición. Tampoco lo obtuvo con la selección española, donde apenas jugó 19 minutos del encuentro frente a Bulgaria. El de Terrassa necesita acumular más rodaje para estar al cien por cien y ser el futbolista desequilibrante en espacios cortos. Nadie como él se mueve por el límite del área ya sea asistiendo o marcando goles.

Cabe recordar que la temporada pasada, a la que pudo jugar tras ser inscrito, marcó tres goles de forma consecutiva frente al Rayo Vallecano, Valladolid y Girona hasta caer lesionado. Su presencia en el equipo tuvo un impacto brutal.

Olmo quiere volver a celebrar goles con el Barça / EFE

Un impacto que Flick ahora está de nuevo buscando sobre un jugador que es ideal para su forma de juego. Olmo es el principal candidato a tener continuidad frente al Valencia, con Fermín como principal competidor.

El onubense es un futbolista com más ímpetu que Dani Olmo, pero que le cuesta más encontrar el espacio ante defensa muy nutridas. La ventaja de Fermín es su dinamismo y cómo ayuda también al centro del campo o su intensidad en la presión en la zona de arriba. El dilema está servido.

El experimento fallido

Más en segundo plano y parece que descartado es el invento de jugar con Raphinha por dentro y Rashford en la izquierda. Ante el Levante fue un desastre en el primer tiempo y el entrenador del Barça tuvo que rectificar en el descanso con 2-0 en contra en el marcador.

La prueba de Rashford no funcionó frente al Levante / Dani Barbeito

El Barça debe coger ahora impulso en un tramo de siete partidos hasta el siguiente parón internacional. Valencia, Newcastle, Getafe, Oviedo, Real Sociedad, PSG y Sevilla son los próximos compromisos en los que Hansi Flick debe fijar una columna vertebral sólida.

El media punta es un elemento imprescindible y debe afinar en su decisión. Dani Olmo parte como favorito y no hay mejor manera de ser el crack esperado que disfrutando de continuidad. La pelota está ahora en el tejado del técnico barcelonista.