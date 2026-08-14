La tercera oferta del Barça por Rodri, a punto

El FC Barcelona ya prepara su tercera oferta por Rodrigo Hernández. Después de haber alcanzado un acuerdo en los términos personales con el centrocampista, que ha priorizado el proyecto de Hansi Flick por delante del Real Madrid, el club blaugrana trabaja en una nueva propuesta para tratar de convencer definitivamente al Manchester City.

Según informa 'The Independent', el Barça estaría dispuesto a presentar una oferta de unas 60 millones de libras fijas, es decir, poco más de 70 millones de euros al cambio de hoy. Una cantidad que todavía se situaría por debajo de la valoración del conjunto inglés, fijada en 70 millones de libras, aproximadamente 80 millones de euros.

La diferencia, por tanto, rondaría los 10 millones de euros, aunque el City parece dispuesto a estudiar la operación. El club inglés planea una reestructuración de su centro del campo y no pondría grandes obstáculos a la salida de Rodri, consciente también de que el futbolista quiere regresar a España después de haber conquistado el Mundial este verano. Por el momento, el madrileño ha vuelto a Manchester y este viernes ha acudido a la ciudad deportiva del conjunto británico, tal y como estaba previsto.

Rodri Hernández celebra este viernes en Guadalajara la clasificación de España a la fase de dieciseisavos de final del Mundial / EFE/Francisco Guasco

El principal problema hasta ahora ha sido económico. El Barça ya ha presentado dos propuestas que fueron rechazadas por el Manchester City. La primera fue de 45 millones de euros fijos más otros 10 en variables, mientras que la segunda elevó la cantidad garantizada hasta los 60 millones, con variables que podían situar la operación en torno a los 70 millones. Ninguna convenció a la entidad inglesa.

Ahora, el FC Barcelona prepara un tercer intento que se acercaría a las exigencias del City. La operación está pendiente de los últimos movimientos y podría entrar en su fase definitiva en los próximos días.

Enzo Fernández, pendiente de Rodri

Las negociaciones por Rodri también pueden tener consecuencias en otra operación importante del mercado inglés. El Manchester City sigue interesado en Enzo Fernández, aunque el Chelsea mantiene una postura firme y exige 120 millones de libras por el centrocampista argentino.

Maresca da instrucciones a Enzo Fernández / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Según 'The Independent', la rapidez con la que avance la operación por Rodri podría influir directamente en la ofensiva del City por Enzo. Maresca está presionando para que el City incorpore al futbolista y las conversaciones entre las partes han avanzado lo suficiente como para que la situación pueda solucionarse antes del cierre del mercado.

El City, por su parte, necesita reorganizar su centro del campo y la salida de Rodri abriría un importante hueco en la plantilla. El regreso del Balón de Oro a España parece cada vez más cercano y el Barça quiere aprovechar ese escenario para cerrar una incorporación que se ha convertido en su gran prioridad del mercado.