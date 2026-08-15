Tercera (¿y definitiva?) oferta del Barça por Rodri

No cesa el Barça en su empeño de firmar cuanto antes a Rodri: el jugador clave de España en el Mundial, eje también del City de Guardiola, podría convertirse en nuevo jugador del Barça antes incluso de que el equipo se presente en el Gamper.

Ambas partes, City y Barça, dan por hecho que la negociación llegará a buen puerto: pero pese a todo, las negociaciones siguen siendo intensas: según el comentarista deportivo Ben Jacobs, este sábado el Barça habría enviado al City su tercera propuesta.

Siempre según el citado periodista, el Barça habría subido la puja: de los 65 millones de euros de su última oferta, a los 70, en concepto de cantidad fija.

A la operación habría que añadirle otros variables, aunque según fuentes del Barça, dichos variables no son especialmente fáciles de cumplir.

Rodri Hernández, en el Mundial / EFE/Francisco Guasco

El Barça empezó tanteando al City por Rodri en una cantidad cercana a los 45 millones de euros, que posteriormente subió hasta casi los 65: en el club azulgrana son conscientes de que el City no dejará salir a uno de sus jugadores más importantes de su historia por una cantidad menor.

Ahora, sin embargo, la cifra de los 70 millones de euros se acerca ya de manera definitiva a lo que podría considerarse un escenario de traspaso inminente. Hay optimismo en el Barça: en las oficinas del club catalán dan la operación por segura, aunque el 'timing' sigue siendo una incógnita.

Las previsiones más optimistas apuntan a que la operación podría cerrarse en las próximas 48 horas.

Más allá de Rodri

Más allá del pulso con el Barça, el City afronta una profunda remodelación de plantilla: Tijjani Reijnders está muy cerca de abandonar el Manchester City después de apenas una temporada.

El Al-Qadsiah saudí ha alcanzado un acuerdo por unos 51 millones de libras —alrededor de 59-61 millones de euros—, y el propio Enzo Maresca confirmó este viernes que el futbolista ya estaba convencido de marcharse.

Reijnders había llegado al City en 2025 procedente del Milan por unos 55 millones de euros, pero su protagonismo fue disminuyendo con el paso de la temporada.

El club trabaja en el fichaje del joven Ayyoub Bouaddi, del Lille, y mantiene a Enzo Fernández como una de sus grandes opciones para reforzar el centro del campo, especialmente si finalmente Rodri termina fichando por el Barça.