Terapia antes del clásico

"Ahora no tenemos mucho tiempo para entrenar, pero el próximo fin de semana estamos de vuelta", avisó Hansi Flick tras caer eliminados en el Meazza. El técnico dio un día libre a la plantilla para intentar desconectar antes de regresar a los entrenamientos este jueves pensando ya en el clásico del domingo. Esto no para y el título de Liga empezará a decidirse en Montjuïc, a falta de tres jornadas para acabar el campeonato.

Los blaugrana han encadenado un partido tras otro y la gran mayoría de máxima exigencia, lo que no solo ha provocado un desgaste físico que el cuerpo técnico intenta contrarrestar con sesiones suaves, centradas sobre todo en la recuperación y en mantener el tono. No ha habido demasiado tiempo para refuerzos extra más allá de aspectos puntuales como la estrategia y el vídeo.

Gerard Martín se abraza a Raphinha tras caer en la Champions / JAVI FERRÁNDIZ

El Barça llega muy exigido al tramo final de la temporada y, pese a ello, ha mostrado una capacidad competitiva extraordinaria que, hasta el momento, le había permitido reaccionar ante cualquier contratiempo, incluido el 'shit november', la remontada parcial del Real Madrid en la final de Copa, que se decidió en la prórroga, o el 0-2 con el que se colocó el Inter en Montjuïc. De todo ello se ha sabido reponer el equipo.

El primer gran golpe

Sin embargo, aún no había recibido un golpe tan duro como el experimentado en Milán, donde se vio obligado a remontar otro 2-0, lo hizo y vio cómo, cruelmente, el fútbol le daba la espalda en la prórroga forzada por Acerbi. Flick es consciente de que caer así duele y vio a sus futbolistas muy tocados en el vestuario del Giuseppe Meazza. Esa es su gran obsesión ahora mismo: recuperarles anímicamente.

Flick consuela a Raphinha tras caer en Milán / JAVI FERRÁNDIZ

Una gran parte de la plantilla es muy joven y pese a haber mostrado una gran personalidad a lo largo del curso, para muchos es el primer gran golpe de sus carreras profesionales y el técnico entiende que es a nivel mental donde deberá incidir más en los días previos al clásico. La función de Hansi será ahora concienciar a sus jugadores de que es imprescindible levantar los ánimos y pasar página a la Champions. En este refuerzo positivo, aseguran quienes le conocen bien, pedirá la ayuda de futbolistas más experimentados como Lewandowski o el propio Szczesny, que ya empezó a dirigir sus reflexiones tras el partido en esa dirección.

Es tarea de Flick y de su equipo de trabajo lograr que el golpe no pase factura el próximo domingo porque el Real Madrid llega, más allá de las bajas por lesión, mucho más fresco a la cita y tiene asumido que se trata de la última bala que tienen para intentar ganar la Liga. En el fondo no deja de ser una nueva final que el Barça debe afrontar habiendo pasado página a la decepción más grande sufrida esta temporada, algo que hasta la fecha aún no había experimentado el vestuario desde la llegada del técnico alemán.