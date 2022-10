"Fui a terapia tras la remontada del Barça al PSG"

Cavani se sincera sobre uno de los episodios más delicados de su dilatada carrera "Con Cristiano hablábamos mucho, cenábamos varias veces juntos, compartíamos muchos pensamientos sobre el fútbol..."

Uno de los partidos más recordados por el barcelonismo y por los aficionados al fútbol en general. Algo que parecía imposible y que el Barça, a base de fe, pundonor y talento pudo tornar real. Tras perder por 4-0 en París, ser vapuleado, él por aquel entonces equipo entrenado por Luis Enrique Martínez fue capaz de hacer algo mágico en la vuelta en el Camp Nou. Del júbilo culé a un momento oscuro, un socavón tremendo para el bando parisino.

Uno de los que aquel día vestía la camiseta del PSG fue Edinson Cavani. En una entrevista con 'Relevo', el uruguayo recuerda ese momento: "La primera vez que fui fue tras la remontada del Barça al PSG. Me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme… Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?".

LA NUEVA VIDA EN VALENCIA

Sin duda, una confesión tan cruda como ardua por parte del delantero, que busca ahora triunfar en el Valencia a sus 35 años: "Es un equipo nuevo, con compañeros que no conoces, así que se necesita un tiempito. Gattuso me dijo que empezara poco a poco, pero que me veía bien y tenía que jugar. A mí me gustan los desafíos. Claro que en los primeros minutos tenía mucha incertidumbre, pero el entrenador creía que estaba en condiciones para jugar".