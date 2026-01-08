Ter Stegen vuelve a Jeddah

Marc-André Ter Stegen abandonó el martes el entrenamiento del Barça en Jeddah con cara de preocupación. Habían aparecido molestias en la rodilla operada. De forma consensuada con el club, decidió volver a Barcelona y ser visitado por el médico que lo operó, Joan Carles Monllau. Tras ser explorado, todo quedó en un susto. El alemán no tiene ninguna lesión y ya este jueves acudió a entrenar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Su estado es bueno, ha hecho esta mañana portería sin problemas y el propio portero ha anunciado hace unos minutos que regresa a Jeddah para ponerse a disposición de Hansi Flick y vivir la final de la Supercopa con el equipo. También está previsto que viajen a Arabia Saudí en los próximos días tanto Gavi como Andreas Christensen, los dos jugadores que están lesionados y siguen con sus procesos de recuperación.

Ter Stegen, que recibió el alta médica el pasado 9 de diciembre tras superar una lesión de espalda y jugó en la Copa del Rey ante el CD Guadalajara, sigue pendiente de una más que posible salida en este mercado de invierno en busca de minutos que le den la oportunidad de ser el portero titular de Alemania en el próximo Mundial. En este sentido, el Girona sigue siendo su más que probable destino, en una operación que sería satisfactoria para los dos clubes y también para el guardameta.

La situación actual

El Girona sabe desde hace semanas que necesita reforzar la portería, pues el suplente de Paulo Gazzaniga, Dominik Livakovic, pidió marcharse y ya se negó a jugar en la Copa como explicó su entrenador, Míchel. Con este escenario y también sabiendo de la irregularidad de Gazzaniga, hace semanas que técnicos del Girona se pusieron en contacto con el entrenador de porteros del Barça, José Ramón De la Fuente, que les hizo saber que Ter Stegen está totalmente recuperado de la lesión de espalda. Después entró en escena Míchel, que ha hablado con Ter Stegen asegurándole que cuenta con él para ser titular. Su incorporación también es del agrado de Quique Cárcel, director deportivo del Girona.

Una vez las molestias de Ter Stegen han quedado en un susto, ambos clubes recuperarán conversaciones en los próximos días, pues en el Girona siguen estando muy interesados en poder contar con el portero alemán y ven más que factible la operación. Eso sí, todo está en estos momentos pendiente de las salidas en Montilivi.

Y es que, por ejemplo, la marcha de Livakovic no acaba de resolverse. El croata tenía permiso del Girona para cerrar su salida rumbo al Dinamo de Zagreb, equipo en el que tenía asegurados los minutos que necesita para jugar el próximo Mundial. De momento, sin embargo, no se han puesto de acuerdo el club croata y el Fenerbahçe, club que tiene la propiedad del portero, y el croata vuelve a entrenarse a las órdenes de Míchel. Desde Girona apelan a aquella famosa frase de “dejen salir antes de entrar” y explican que no pueden dar un paso más hasta que se marche Livakovic. Cuando se resuelva su salida, se lanzarán definitivamente a por un Ter Stegen que está de acuerdo con la cesión. En el Barça, respetarán la decisión del portero.