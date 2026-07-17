Ter Stegen vuelve a entrenarse con el Barça pendiente de cerrar su salida al Ajax

El FC Barcelona ha completado una nueva sesión de entrenamiento este viernes por la mañana en la Ciutat Esportiva. Las principales novedades se han concentrado en la portería, donde Hansi Flick ha contado con un total de cuatro guardametas en el césped, combinando la presencia de canteranos y futbolistas del primer equipo.

La llamada a Iker Rodríguez ante la situación de Ter Stegen

Como adelantamos en Sport, el portero Iker Rodríguez, que todavía está en edad juvenil, ha entrenado hoy con la primera plantilla a las órdenes de Flick. El club lo llamó en el día de ayer debido a que Marc-André ter Stegen se ausentó del entrenamiento de este jueves, una sesión en la que solo estuvieron disponibles Szczęsny y Jakovishvili.

La previsión del cuerpo técnico era que Ter Stegen ya no estuviera hoy con sus compañeros al dar por resuelto su fichaje por el Ajax. Por este motivo se avisó a Iker Rodríguez, un portero señalado de futuro en La Masía que esta temporada estará en dinámica con el filial. La idea inicial es que el joven guardameta supla a Ter Stegen en los entrenamientos durante las próximas semanas, mientras no vuelva Joan García.

Sin embargo, Ter Stegen ha aparecido este viernes en el entrenamiento debido a que aún no se han cerrado los flecos fiscales para certificar su fichaje por el Ajax. Ante esta situación, Flick ha trabajado en la sesión matinal con los cuatro porteros disponibles: Jakovishvili, Ter Stegen, Szczęsny e Iker Rodríguez.

Doble sesión a la espera de Adeyemi

Por lo demás, el resto del grupo ha presentado pocas variaciones. El técnico alemán ha dispuesto de los mismos efectivos de las últimas jornadas: 9 jugadores de la primera plantilla y 16 futbolistas entre el filial y el juvenil. Xavi Espart ha disfrutado de unos díasa de descanso como premio a su buena actuación en el Europeo sub 19; y Hafiz Gariba sí que fue baja, pero no por lesión sino por culpa de un proceso febril aunque se espera que en breve se pueda reincorporar a las sesiones de trabajo.

El de hoy será un viernes de doble sesión, siendo la segunda jornada de trabajo doblado en lo que va de semana. El equipo se mantiene a la espera de que el fichaje de Adeyemi se anuncie oficialmente. Si el anuncio se produce a lo largo de esta mañana, el futbolista podría incorporarse y entrenar ya esta misma tarde a las órdenes de Flick.