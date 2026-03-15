Ter Stegen fue a votar en las elecciones del Barça y no pudo hacerlo: no estaba en el censo

Marc-André Ter Stegen ha sido uno de los muchos deportistas del club que se han acercado esta mañana hasta el Spotify Camp Nou para ejercer su derecho como socio de la entidad que es. El alemán, que fue cedido al Girona en el mercado de invierno y que actualmente se recupera de una grave lesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, no pudo, sin embargo, votar.

Como todos los VIPS que han acudido a votar durante la jornada de este domingo, Ter Stegen ha sido acompañado por los empleados del club a una mesa habilitada para ellos. Allí ha entregado su carnet y ha esperado hasta cinco minutos para poder votar, algo que no ha conseguido hacer porque su nombre no estaba en el censo electoral. Tras pensar que se trataba de un error informático, la razón que lo explica es que no estaba actualizada su condición de socio. Al parecer, una vez el club hace socios a sus deportistas, después ellos son los encargados de darse alta y el alemán no lo había hecho.

El portero dio unas breves palabras a 'Jijantes'. "Veo en el día a día a los compañeros y los veo bien", dijo. Sobre su lesión explicó que "no me esperaba esta última lesión, pero hay que aceptarlo".

Ter Stegen, capitán de la primera plantilla, tras vivir una situación incómoda, se ha marchado acompañado por miembros de seguridad del club. Sí han votado otros muchos deportistas de la entidad. Lo han hecho a primera hora jugadores de la sección de baloncesto como Kevin Punter o Fall. También el entrenador, Xavi Pascual. Estaban citados en el Palau para hacer sesión de tiro antes del partido de esta tarde contra el Joventut en Badalona. Han acudido jugadoras del equipo femenino como Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri. Ambas están lesionadas. El equipo jugaba en La Corunya. Sergio Lozano o Jordi Torras, ambos ligados a la sección de fútbol sala han sido otros de los deportistas del club que han acudido a votar. Del equipo de fútbol sala se ha visto ejerciendo su derecho a voto tanto a Dídac Plana y Miquel Feixa. Lo han hecho también Juan Carlos Navarro, Valero Ribera, Deco y Bojan.

También lo han hecho otros deportistas ya retirados. Es el caso de Sergio Busquets, Xavi Hernández, Guillermo Amor o Carles Rexach. Héctor Fort, que está cedido por el Barça al Elche y actualmente se encuentra lesionado, también ha ejercido su derecho a voto.