Ter Stegen no viajará a Inglaterra

Si no hay cambios de última hora, Marc André Ter Stegen no tomará el vuelo que este lunes desplazará a la plantilla del FC Barcelona hasta al aeropuerto East Midlands para llevar a cabo el stage de pretemporada en St. George’s Park. La intención del portero alemán es seguir en Barcelona con sus rutinas de entrenamientos a la espera de que se desbloquee de manera definitiva su cesión al Ajax de Ámsterdam y pueda viajar a Holanda.

El acuerdo entre el Barça y el Ajax está cerrado hace días y Ter Stegen está igualmente conforme. Además, cuenta con la plena confianza del técnico ‘ajacied’, Míchel Sánchez, para convertirse en el propietario de la portería de Johan Cruyff Arena. Únicamente los detalles fiscales y administrativos han demorado una operación que todas las partes desean zanjar cuanto antes, pues las condiciones económicas de la cesión quedaron definidas y acordadas y el técnico del club holandés desea la incorporación inmediata del jugador.

Pendiente de viajar a Ámsterdam

Está previsto que Marc-André acuda este lunes por la mañana a la CE Joan Gamper, en donde coincidirá con los que todavía son sus compañeros, con el staff técnico y con Hansi Flick. Sin embargo, la idea inicial es que el cancerbero alemán se quede en Barcelona para que en los próximos días reciba el OK y pueda ser presentado de manera oficial por el club de Ámsterdam; incluso podría ser que Marc-André se desplace mañana martes.

El Barça y Hansi Flick han tratado con sumo cuidado la situación del hasta ahora capitán del Barça que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028. Aunque es evidente que no entra en los planes del técnico alemán para la próxima temporada, su compatriota ha trabajado con normalidad durante estas semanas de pretemporada e incluso disputó minutos de juego en el primer amistoso, disputado a puerta cerrada contra el CE Europa. A nadie se le escapan los servicios prestados por Ter Stegen durante sus años como blaugrana, así como la traumática situación que ha vivido en el 2026 al caer lesionado al comenzar su cesión al Girona, en donde debía reactivar su carrera deportiva.

Precisamente es la confianza que siempre le ha tenido Míchel la gran esperanza para el meta internacional alemán, que vio como la última lesión lo dejaba fuera del Mundial 2026. El hasta ahora entrenador del Girona está convencido que Ter Stegen se adapta a la perfección al estilo de juego que imprime a sus equipos y no dudó en pedir al Ajax que negociara con el Barça su fichaje pese a que su ficha es muy elevada. Finalmente, parece que el factor económico no evitará que se cierre la operación.