Ter Stegen vetó a los médicos del Barça en su domicilio

Las relaciones entre Ter Stegen y el FC Barcelona van de mal en peor. A medida que transcurren las horas, la situación cada vez está más tensa. Mientras el club sigue tomando medidas como la suspensión temporal de su capitanía, bajo la amenaza permanente de expediente disciplinario, se van conociendo algunas de las reacciones del meta germano que también han contribuido a caldear un poco más el ambiente entre todas las partes implicadas.

La intervención quirúrgica de Ter Stegen y todo lo sucedido en su postoperatorio no se ha llevado a cabo de la forma tan coordinada como sería deseable. Es cierto que los servicios médicos del club estuvieron presentes en la intervención desarrollada en Burdeos, pero lo sucedido a posteriori define a la perfección el nulo feeling entre el futbolista y el club.

Tras regresar a Barcelona, y después que los servicios médicos azulgrana mostraran su deseo por desplazarse al domicilio privado del internacional alemán para comprobar la evolución en el postoperatorio, Ter Stegen trasladó que bajo ningún concepto iba a tolerar que ningún médico del club pisara su domicilio para evaluar su estado de salud.

El jugador sí ha acudido a las instalaciones de la Ciutat Esportiva para seguir el plan del postoperatorio estipulado. Todo según lo pautado, pero siempre dentro de las instalaciones del club y sin ningún tipo de falta.

Durante estos días también se había especulado con la voluntad de celebrar una pequeña cumbre entre Ter Stegen y sus asesores con el área deportiva del Barça para intentar desencallar el conflicto que rodea a la baja federativa del meta tras su operación. Finalmente, la reunión tampoco se produjo. Algunas fuentes señalan que Ter Stegen, a día de hoy, tampoco está por la labor de forzar más encuentros con la cúpula del club.

Conflicto enquistado

Ter Stegen se niega en redondo a firmar el informe médico que el Barça quiere remitir a LaLiga para certificar la posible baja superior a los cuatro meses que facilitaría la desinscripción del meta y la posibilidad de aprovechar el 80% de su ficha para realizar otras operaciones. Sin el OK del futbolista, el club recibe un mazazo en toda regla para agilizar el resto de inscripciones pendientes.

Y es que Ter Stegen, al igual que la doctora que le intervino, Amelie Léglise, insiste en que su periodo de recuperación es sensiblemente inferior a esos cuatro meses imprescindibles para tramitar su baja federativa.