Ter Stegen: "¿El triplete? Paso a paso"

Marc-André ter Stegen fue uno de los ponentes del 'Sports Tomorrow Congress', promovido por el Barça Innovation Hub en el Mobile World Congress que se está celebrando esta semana en Barcelona. El meta alemán ofreció una charla sobre la aplicación de la tecnología al fútbol. Y eso incluye materias tan diversas como el vídeoarbitraje, al que defendió sin fisuras, pero también en materia de entrenamientos o lesiones como la que sufrió y de la que se está recuperando.

El meta alemán, sobre el arbitraje, lanzó un mensaje de calma y solidaridad hacia el colectivo: "El fútbol quizás no es perfecto, pero siempre intenta adaptarse buscando lo mejor, intentando ir a un nivel superior". Sobre el VAR, comentó que "siempre hay dudas porque eso también es la tecnología, algún día quizá no tengamos que preocuparnos por nada y solo disfrutar, pero no puedes quitarle responsabilidad al arbitraje".

En ese sentido, añadió que a los árbitros "tienes que ayudarles porque es muy complicado. Yo me siento delante del teevisor y veo que es claramente fuera de juego, pero luego veo seis o siete repeticiones y ellos deciden en un segundo. Tenemos que creer en el VAR porque les hace mas fácil tomar decisiones y responsabilidades", acabó.

Ter Stegen, en el 'Sports Tomorrow Congress' del MWC / JAVI FERRÁNDIZ

La lesión: "Estoy bien"

Acabada la charla, Marc-André no dudó amablemente en atender a los medios de comunicación en el exterior del recinto, donde habló de su recuperación. Cuestionado si va a volver a esta temporada, no quiso marcarse plazos: "Ya veremos, estoy trabajando en ello, estoy bien".

Ter Stegen, en el Mobile World Congress / JAVI FERRÁNDIZ

También habló del buen momento que atraviesa el equipo y de que los objetivos son de máximos, aunque prefiere mantener la cautela porque esto es muy largo y, pese a estar vivos en las tres competiciones, habrá que seguir peleando mucho: "¿El triplete? Hay que ir paso a paso", pidió. Y es que ahora prefiere estar centrado "en primero, trabajar para ganar mañana en Lisboa".

Por último, Ter Stegen no escondió que el derbi madrileño que este martes se disputa en la ida de los octavos de final de la Champions "es un partido interesante, pero no me mojo ni para uno ni para el otro".