"Lo de Ter Stegen es una tragedia personal"

La lesión de Marc-André Ter Stegen se ha convertido en un problema de primerísimo nivel para el Girona, un paso atrás en la estrategia de futuro del Barça con él y un mazazo para la selección alemana, que contaba con tenerle de titular en el Mundial. Hay consternación en Alemania con la dolencia muscular del portero y el exjugador Lothar Mathäus reconoció que se le cerraba la puerta a jugar de nuevo con la selección: "Si se confirma, no podrá volver a jugar hasta finales de marzo como mínimo. Entonces probablemente tendrá que cancelar su participación en el Mundial", sentenció Mathäus en 'Sky Alemania'.

Para el exfutbolista, la lesión puede marcar un antes y un después en la carrera de Ter Stegen, quien ya no contaba para el Barça: "Si la lesión se confirma, realmente es una tragedia personal para el portero. Lo siento realmente por él, ya que tenía una gran oportunidad de ir al Mundial y relanzar su carrera".

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, también confirmó que la lesión de Ter Stegen trastoca sus planes, pero que ahora hay que ser prudentes entorno al portero blaugrana: "Marc acababa de regresar y estaba en muy buen estado; esperábamos con ilusión su regreso a la selección. Ahora tenemos que seguir sin él, pero para Marc, personalmente, este revés es, sin duda, mucho más duro".

Nagelsmann no quiso aún descartar al cien por cien a Ter Stegen para el Mundial e incide que ahora lo que importa es que recupere bien para que pueda continuar al máximo nivel durante muchos años: "Ahora mismo, lo único que importa es recuperarse, estar tranquilo y sin presión. Todo el mundo lo apoya y él lo sabe. Estamos a su lado en lo que necesite como hemos estado en los últimos meses".

Todo indica ahora que Oliver Baumann, portero del Hoffenheim, seguirá como titular de la selección alemana, ya que Nagelsmann no es partidario de convocar a Manuel Neuer, veterano portero del Bayern, quien se ofreció a volver para el Mundial si se le necesitaba".