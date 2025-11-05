Ter Stegen ya trabaja sobre el césped y a partir de ahora aclarará su futuro en el Barça

Marc André Ter Stegen ya pisa césped tres meses después de operarse de la espalda. El portero compartió unas imágenes en las que ya se está ejercitando con balón sobre el césped, por lo que su alta médica está cada día más cerca. El portero no ha querido hablar nada de su futuro hasta completar plenamente su recuperación al estar centrado en su estado físico, por lo que en las próximas semanas es más que probable que haya una cumbre con el Barça para definir lo que sucederá hasta finales de temporada. Todos los escenarios están abiertos porque hay muchos equipos europeos pendientes de su situación.

Ter Stegen ha trabajado muy duro para regresar cuanto antes a los terrenos de juego. En el mes de agosto, fue el propio portero el que tenía claro que podría regresar en un máximo de tres meses y hubo una fricción con el club por el tiempo de baja. Finalmente, el portero accedió a firmar el informe médico que acreditaba cuatro meses de baja para que Joan García pudiese ser inscrito y su situación se pospuso hasta el mes de diciembre, fecha en la que deberían plantearse ya tomar alguna determinación.

El guardameta alemán tiene claro que Joan García es la apuesta del club para la portería y que Hansi Flick no piensa cambiarla. El exespanyolista será el número uno cuando se recupere de su lesión de rodilla, mientras que Szczesny será el segundo guardameta de la plantilla. Eso provocaría que, difícilmente, el alemán tuviese algún minuto de aquí hasta finales de temporada. Ter Stegen parecía decidido en verano a aguantar e intentar ganarse el puesto como fuera, pero ahora ha tenido tiempo para meditar y estaría más abierto a aceptar alguna salida en forma de cesión para los próximos seis meses.

Lo que tiene claro Ter Stegen es que hay un contrato firmado con el Barça hasta el 2028 y no piensa a renunciar a él. Ahora podría meditar marcharse unos meses para tener opciones de jugar y coger ritmo con el objetivo de ir al Mundial, pero solo lo hará si hay un proyecto deportivo que le convenza plenamente. La Federación alemana está muy interesada en que se de esta operación para poder convocarle ya que el seleccionador, Julian Nagelsmann, tiene clarísimo que será su apuesta como titular en la portería.

Al Barça han llegado consultas de varios equipos de la Premier y del Mónaco sobre la situación del alemán, pero el club está pendiente de que Ter Stegen acepte escuchar ofertas. El Barça darça todo tipo de facilidades para ayudarle en una salida, pero debe ser el alemán el que de un paso al frente mostrando su disposición. Por el momento, las dos partes no han hablado en profundidad de este tema aunque las cosas van a calentarse en las próximas semanas. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico están muy satisfechos de su profesionalidad y atrás ha quedado ya la polémica que tuvo con el club por el tema médico.