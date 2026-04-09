Ter Stegen se suma a la operación remontada

Marc-André ter Stegen no se olvida del Barça y así lo dejó claro en el programa ‘FanZone’ de 3Cat, donde mostró su confianza en que el equipo azulgrana pueda remontar en el Metropolitano tras el 0-2 de la ida de los cuartos de final de la Champions. El portero alemán apeló a la calma y a la fe en el equipo de cara al partido de vuelta. “Queda la vuelta, tranquilidad, trabajar y ahora a ganar y a meternos en la siguiente fase. Sé lo que es ganar en el Metropolitano y sé también lo que es remontar”, aseguró.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

Ter Stegen también explicó cómo evoluciona de la lesión que le mantiene apartado de los terrenos de juego. “Va bien la recuperación, ahora ya es más vida normal, me encuentro bien y me muevo con más facilidad”, comentó.

El Mundial, muy difícil

Eso sí, se mostró mucho más prudente cuando fue preguntado por sus opciones de llegar al Mundial. “Ahora mismo estamos todavía lejos de ello, me siento bastante bien y a partir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo de llegar bien de salud y ya veremos lo que pasará a final de temporada, si llego o no, pero es complicado. Lo normal es que con esta lesión estés fuera un tiempo más”, admitió.

El alemán dejó claro que no quiere correr riesgos. “No voy a forzar nada porque la salud es lo más importante, pero las ganas de estar en un Mundial y vivir esta experiencia es única”, explicó, antes de añadir que afronta la situación con calma: “Son muchas circunstancias que se tienen que dar y respeto todas las decisiones que se van a tomar. Estoy muy tranquilo, tenemos un gran equipo que luchará por todo”. Mientras sigue centrado en su recuperación, Ter Stegen mantiene la fe en el Barça y en sus opciones de darle la vuelta a la eliminatoria europea en el Metropolitano.