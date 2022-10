Ter Stegen sigue volando

El alemán suma seis partidos seguidos de Liga sin encajar El alemán estuvo providencial con dos intervenciones en los últimos minutos

No sería descabellado decir que el Barça es líder por Ter Stegen. Tampoco que el alemán vuelve a ser un portero que puede sentarse en la misma mesa de Courtois y Oblak. Ante el Celta volvió a ser el sustento del equipo. Un portero de esos que dan puntos porque aparecen en los momentos de máxima tensión. Esta vez en los últimos minutos del partido, en pleno asedio del Celta.

Primero con un pie de portero de balonmano y después con una buena mano. Ter Stegen volvió a dejar la portería a cero y ya son siete los partidos de Liga sin recibir un gol (seis consecutivos). Claudio Bravo ya estuvo seis partidos sin partidos sin encajar el año 2015.

En esta ya son 624 minutos sin sufrir un gol y el alemán ha parado 19 de los últimos 20 disparos que ha recibido a portería. Ter Stegen ha empezado la temporada recordando a su mejor versión. Y lo está logrando tras un verano en el que se impuso descansar y hacer un reset.

En el último parón de selecciones el alemán explicó las claves. “El verano me ha ido muy bien, porque podía relajarme y liberarme un poco de todo lo que había, pero sobre todo mentalmente, porque no hice casi nada mientras estaba de vacaciones y de vez en cuando es necesario para cargar pilas. Y así he podido empezar bien y estar en buenas condiciones”.

Un verano en el que ni ha pasado por el quirófano ni ha tenido que hacer trabajo de recuperación. Lo nota el Barça que vuelve a sentir que tiene un portero top que marca diferencias.