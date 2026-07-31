Ter Stegen ya vuela hacia Ámsterdam con flecos pendientes: "Todavía no está todo hecho"

Marc-André ter Stegen ya está viajando a Ámsterdam desde el stage del Barça en Saint George’s Park. El acuerdo entre el club blaugrana, el Ajax y el jugador está cerrado en sus líneas principales, pero la cesión todavía no es oficial porque siempre faltan detalles que deben pulirse. Existen algunos pasos imprescindibles en cualquier movimiento de este tipo que deben aún darse para que ambas entidades puedan anunciarlo.

Ter Stegen, en el avión que lleva el Barça a Inglaterra / FCB

El portero alemán debe superar la revisión médica, algo protoclolario, pero también completar los últimos trámites contractuales antes de firmar. Por este motivo, no se entrenará con el Ajax hasta que la operación quede cerrada al cien por cien. Así debe ser porque, después de mucho tiempo discutiendo la fórmula que encajara para todas las partes, nadie quiere dar un paso en falso. Y es que la cesión se ha ido demorando durante las últimas semanas pese a que todas las partes estaban predispuestas a alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se centraron en el reparto del salario y en los detalles económicos de una operación compleja. También existían algunas diferencias relacionadas con las diferencias en la fiscalidad de ambos países.

La revisión y los flecos

Ter Stegen llegó a viajar con el Barça a Inglaterra mientras los clubes seguían negociando. Una vez desbloqueados los puntos principales, recibió permiso para dejar la concentración y desplazarse a los Países Bajos. El viaje confirma que la operación ha entrado en su fase definitiva, aunque todavía quedan pasos imprescindibles. Ter Stegen está en Ámsterdam, pero no ha firmado y no se incorporará al trabajo del Ajax hasta que haya superado la revisión y toda la documentación esté completada. El propio futbolista, desde el aeropuerto de Birmingham y ante de coger el vuelo, ha asegurado que "todavía no está todo hecho".

Las paradas de Ter Stegen en el entreno del Barça / FCB

De todas formas, desde la entidad blaugrana aseguran que no existe ningún problema importante que pudiera poner en peligro la operación y que, en todo caso, tanto el Ajax como el propio jugador son conscientes de que cualquier cesión obliga a seguir las vías legales con las que todas las partes queden satisfechas al cien por cien antes de sellar los contratos con la firma, algo que ocurrirá en los próximos días.