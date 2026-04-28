Ter Stegen sigue en el grupo de capitanes del Barça

Pese a ya no formar parte del roster del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen sigue muy presente en el día a día del Barça. El portero estuvo de baja hasta el mes de enero tras tener que ser sometido a una cirujía por los problemas lumbares que arrastraba.

Ter Stegen, durante un partido con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gracias a esa baja por más de cuatro meses el Barça pudo inscribir sin problemas a Joan Garcia, recién incorporado procedente del Espanyol. Hubo un lío interno por un comunicado del jugador, que luego rectificó, etcétera, etcétera. El caso es que no fue hasta el mercado invernal que recibió el alta. Pensando en el Mundial, Marc decidió aceptar la oferta del Girona para terminar el curso a préstamos a las órdenes de Míchel.

Marc-André Ter Stegen en un desplazamiento del FC Barcelona / RFEF

La salida de Sergi Roberto

El primer capitán desde que se fue Sergi Roberto allá por 2024, el primer equipo azulgrana vio cómo debía producirse una reestrucuración en el orden del brazalete. Ronald Araujo pasó al TOP de la lista, con Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri, por este orden, por detrás (Eric Garcia entró como quinta opción). Pese a salir del club, según ha podido saber SPORT, el alemán sigue en el grupo de Whatsapp de los capitanes y, además, de forma activa.

El germano está muy arraigado a la ciudad y al club (llevaba 12 años antes de salir). Además, a partir del 30 de junio volverá, a priori, al Barça, con el que tiene contrato.

Votó en las elecciones

Marc-André Ter Stegen fue uno de los muchos deportistas del club que se acercaron hasta el Spotify Camp Nou para ejercer su derecho como socio de la entidad que es en las elecciones del Barça del pasado 15 de marzo. Como todos los VIPS que acudieron a votar durante la jornada de este domingo, Ter Stegen fue acompañado por los empleados del club a una mesa habilitada para ellos. Allí entró su carnet y esperó hasta cinco minutos para poder votar, algo que no consiguió hacer porque su nombre no estaba en el censo electoral.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

Tras pensar que se trataba de un error informático, la razón que lo explica es que no estaba actualizada su condición de socio. Al parecer, una vez el club hace socios a sus deportistas, después ellos son los encargados de darse alta y el alemán no lo había hecho. Según Victor Font: "A Ter Stegen no le han actualizado los pagos".