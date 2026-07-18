Ter Stegen sigue entrenando y el Ajax, esperando

El Barça de Hansi Flick ha realizado este sábado la última sesión de entrenamiento de la semana. El técnico alemán, tras una primera intensa semana de pretemporada, ha dado fiesta este domingo a sus hombres. Volverán a sudar el lunes. Habrá que ver si ya con Adeyemi, que sigue esperando que su fichaje se haga oficial para ponerse a las órdenes del entrenador. Y también habrá que ver si Marc-André Ter Stegen sigue ejercitándose en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

De momento, este sábado, el guardameta alemán ha seguido entrenando a las órdenes de Flick. Su cesión al Ajax está acordada por las tres partes, los dos clubes y el portero, pero no acaba de cerrarse. Según fuentes del club por unos problemas burocráticos, asuntos fiscales más en concreto, que se espera puedan resolverse muy pronto. Y es que con todo acordado entre las partes, en los Países Bajos esperan a Ter Stegen con cierta urgencia. Y es que el equipo de Amsterdam, entrenado por Míchel, juega su primer partido oficial de pretemporada el próximo jueves. Será ante la Vojvodina, partido correspondiente a la fase previa de la Conference League.

Probablemente Míchel, el principal valedor de la llegada de Ter Stegen al Ajax tras tenerlo en el Girona, aunque por poco tiempo por culpa de una desgraciada lesión, sabe que no podrá contar con el alemán para ese partido, pero sí espera tenerlo para la vuelta, que se jugará en los Países Bajos justo una semana más tarde. Ter Stegen, con contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2028, marchará cedido por segunda temporada consecutiva. Como ya pasó con el Girona, el Barça asumirá la mayor parte de la ficha del portero.

La marcha de Ter Stegen y la ausencia de Joan Garcia hasta dentro de un par de semanas por su participación en el Mundial, han hecho que Flick haya reclutado al joven portero Iker Rodríguez, que viajará a Inglaterra para participar en el stage de pretemporada junto a Szczesny y Áron Yaakobishvili. Este último e Iker Rodríguez parece que se jugarán la plaza de tercer portero esta temporada.