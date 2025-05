Ter Stegen: "Me siento mejor que nunca"

Marc-André ter Stegen ya está de vuelta. El portero del Barça ha seguido a rajatabla su proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió a inicios de curso y ha podido reaparecer en el tramo final de esta misma temporada. Ahora, en pleno debate sobre su futuro, el FC Barcelona ha publicado, a través de 'Barça One', un reportaje donde repasa cómo ha vivido el capitán blaugrana estos últimos meses hasta poder alzar el título de Liga.

Todo comenzó aquel fatídico 22 de septiembre en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga. El Barça se llevó los tres puntos de Castellón, después de vencer por 1-5 al Villarreal, pero fue la victoria más amarga de toda la temporada. Ter Stegen cayó lesionado de gravedad y los peores pronósticos se cumplieron: rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

A partir de aquí, se puso en las mejores manos y pasó por el quirófano, prácticamente, de inmediato. Los mejores pronósticos apuntaban a seis meses de baja, mientras que los más pesimistas rondaban los nueve meses. Finalmente, fueron siete los meses que necesitó hasta recibir el alta médica. Flick le dio, además, la titularidad en la 34ª y 37ª jornada de Liga, frente a Valladolid y Villarreal, respectivamente.

"He mejorado mucho, en los últimos once años, nunca había estado mejor físicamente. Me siento mejor que nunca", reconoce Ter Stegen en el citado reportaje. También quiso tener unas palabras de afecto hacia todos aquellos que le acompañaron durante este proceso: "Estoy muy agradecido por como, no solo los fans del Barça, todo el mundo fue respetuoso y cariñoso conmigo cuando me lesioné. Nunca lo olvidaré".

"Ha vuelto más fuerte que nunca"

Bajo el nombre de 'Ter Stegen: el capitán está de vuelta', son varios los testimonios que repasan cómo ha evolucionado el proceso de recuperación en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El jefe de los servicios médicos del FC Barcelona, Ricard Pruna, apunta que "mentalmente le veo a tope y físicamente las pruebas lo demuestran", así como que "el tendón está sano".

"Ha vuelto más fuerte que nunca: es un alemán muy disciplinado, ha sabido adaptar una serie de rutinas que antes no tenía y se puede objetivar con datos que demuestran que tiene más fuerza, reactividad, masa muscular que antes de la lesión", expresa Pablo Merino, coordinador de fisioterapia del Barça.

También Andrés Martín quien ha sido, prácticamente, su mano derecha estos últimos meses. "Es la vez que le veo con más confianza y con la capacidad de llegar a más distancia en portería de los últimos cuatro años. Ahora llega de volea a la área rival, antes no lo podía hacer. También es mucho más rápido", comenta.

Y si Martín fue su mano derecha, José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, fue la izquierda. "Ha hecho un sobreesfuerzo para cuidarse. Tiene más golpeo y a nivel defensivo está dando valores de impulso más altos que antes", argumenta. Todos ellos, por otra parte, destacaron la calidad humana del guardameta al conocer su vertiente más personal durante este proceso.