¡Ter Stegen será titular en Valladolid!

Inmejorables noticias para el FC Barcelona. Después de varias semanas preparado para reparecer tras su grave lesión de rodilla, Marc-André ter Stegen volverá a sentirse futbolista este sábado contra el Real Valladolid. Hansi Flick avanzó que el guardameta alemán "será titular mañana" en la rueda de prensa previa a un encuentro muy importante en la lucha por el título de Liga.

"Sí, Ter Stegen mañana vuele al once. Ahora podemos acabar la rueda de prensa, lo tenemos todo", bromeó el míster culer en una de las primeras preguntas de los medios de comunicación.

Volvió a dejar claro Flick que no quiere debates ni 'ruido' en la portería. Después de dejar claro en su comparecencia previa a la ida de las semifinales de la Champions League que Wojciech Szczesny será el encargado de defender el arco blaugrana en la máxima competición continental hasta el final de la temporada, este viernes informó que el polaco descansará en Liga y que Ter Stegen volverá a vestirse de corto 223 días después de sufrir una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha en el partido de Liga a domicilio ante el Villarreal.

“Con ‘Tek’ creo que para los porteros es bueno que tengan menos minutos y se recuperen. El rendimiento de Marc [Ter Stegen] en los entrenamientos es fantástico. No tengo dudas. Está a un buen nivel para jugar. No estoy pensando en cambiar nada hasta el final de la temporada. Simplemente tenemos el partido contra el Valladolid y jugará él, no me planteo cambiar nada en el futuro. Aunque podría hacerlo. Ya veremos”, reflexionó después el entrenador alemán.