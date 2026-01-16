Ter Stegen será muy pronto del Girona

Marc-André Ter Stegen ha captado el mensaje. El portero alemán, que recibió el alta médica el pasado 9 de diciembre tras superar una lesión de espalda que lo obligó a pasar por el quirófano, tenía hasta este jueves algunas dudas sobre si quedarse en el Barça o buscar una cesión en este mercado de invierno y acumular los minutos que necesita para ser el portero titular de Alemania en el próximo Mundial. Las dudas desaparecieron en Santander.

Ter Stegen, que fue titular en el primer partido de Copa que el Barça jugó en Guadalajara, tenía alguna esperanza de convertirse en el portero de la Copa, pero Hansi Flick le dejó claro que Joan Garcia es su portero número uno y que el catalán disputará todos los partidos si no está de baja. Ya jugó el de Sallent también los dos de la Supercopa de España ante el Athletic y el Real Madrid. Ter Stegen, además, ha comprobado que lo tiene imposible para luchar con Joan Garcia, pues el catalán está dando puntos y títulos al equipo con actuaciones espectaculares. En Santander, sin ir más lejos, salvó al equipo de una prórroga con una gran parada en el descuento.

Y sabiendo que no tendrá minutos en el Barça, Ter Stegen ha decidido dar el "sí" a la oferta que tenía del Girona para jugar como cedido en el equipo de Montilivi hasta final de temporada. Las tres partes están de acuerdo con la operación y se avanzará en ella en los próximos días. Ter Stegen sabe que tendrá minutos a las órdenes de Míchel, técnico que ha declarado públicamente que querría contar con él, el Girona necesita portero porque Livakovic quiere dejar el club este enero y ya se negó a jugar. Además, el rendimiento de Paulo Gazzaniga está siendo muy cuestionado. Y el Barça, que cuenta con Joan Garcia y Szczesny, ya dijo que respetaría la voluntad del alemán.

No habrá este viernes un movimiento definitivo, entre otras cosas, porque el Girona juega ante el Espanyol, pero la operación sí puede acelerarse a partir de este sábado y acabar de resolverse a principios de la próxima semana. Dependiendo de como esté, Ter Stegen, incluso, podría no viajar a San Sebastián con el equipo. El Girona, que sigue pendiente de la salida de Livakovic y que el croata libere unos 300.000 euros de su masa salarial una vez no se acabó de concretar su marcha al Dinamo de Zagreb, podría pagar hasta un 10% del salario del portero alemán. Ter Stegen también está dispuesto a perdonar parte de su salario para que el Barça se ahorre la cantidad que tenía calculada.

La cesión de Ter Stegen al Girona ha desencallado y en Montilivi son muy optimistas. Esperan que el alemán pueda estar ya a las órdenes de Míchel para el próximo encuentro que jugarán. Será el lunes 26 de enero en casa contra el Getafe. Tras la cesión, el alemán deberá volver a la disciplina del Barça, club con el que tiene contrato hasta el 2028. Se volverá a estudiar entonces su futuro.