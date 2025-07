Ter Stegen rompe su silencio: "La relación con el club está intacta"

Marc-André ter Stegen vuela esta tarde en dirección a Burdeos, donde será intervenido el martes de sus problemas lumbares en el Sports Clinic Burdeos Merignac. En su llegada al Aeroport Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, el portero alemán ha sido cazado por SPORT.

Los últimos acontecimientos relacionados con su lesión y la negativa del jugador a abandonar la disciplina azulgrana tensaron las posturas de entidad catalana y el arquero germano. Sin embargo, Ter Stegen niega estas desavenencias: "La relación con el club está bien, siempre bien, intacta", dice el guardameta del Barça. Preguntado por su estado físico, el de Mönchengladbach ha respondido entre risas: "Si te tiene que operar, creo que algo pasa, ¿no?".

Ter Stegen será operado por la Doctora Amélie Léglise, la especialista que ya le realizó una intervención en la misma zona en 2023. El Barça comunicó que la operación estaría bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. No obstante, 'AS' ha informado que el alemán no ha querido que nadie el FC Barcelona le acompañase en su viaje a la ciudad francesa. Un hecho que pone de manifiesto que el pulso entre el portero y el club es real.

Antes, el comunicado del alemán en el que anunciaba que iba a ser intervenido quirúrgicamente y en el que cifraba que el tiempo de baja sería de tres meses -algo poco habitual- supuso otro golpe para la entidad azulgrana, puesto que en ese caso no se podría usar el 80% de su sueldo para generar 'fair play' e inscribir a otros jugadores como Joan Garcia o Szczesny. Este fue uno de los motivos por el que en los últimos días se ha puesto en duda la continuidad de Ter Stegen como capitán.

De todos modos, habrá que esperar al comunicado del club después de la operación del todavía número '1' de la plantilla. Todo apunta a que el Barça no especificará el tiempo de baja, atendiendo a la privacidad del jugador y a los plazos que el propio futbolistas manejó. Ahora bien, dependiendo del pronóstico de la cirujana, la entidad barcelonista se acogerá o no al artículo 77 de las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes de LaLiga.

En el caso de que se tratase de una baja de larga duración, el Barcelona tendría la potestad de entregar el informe médico a la Comisión Médica de la patronal, formada por los doctores Fernández Jaén, Baro Pazos, Pérez San Roque y Ardèvol. Serán ellos los encargados de determinar el tiempo de baja estimado. En el caso de que este superen los cuatro meses, el club sí que podría utilizar el 80% de la ficha de Ter Stegen.