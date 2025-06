Ter Stegen regresó a Barcelona con el respaldo de Nagelsmann

Marc André Ter Stegen regresó a Barcelona este domingo para iniciar sus vacaciones tras confirmarse como el portero titular de la selección de Alemania en la UEFA Nations League y para despejar cualquier duda sobre su futuro en el Barça. Y lo hizo con el respaldo del seleccionador alemán Julian Nagelsmann que comentó su situación tras el Alemania-Francia.

Cuando se le preguntó a Nagelsmann por la situación de Ter Stegen, el seleccionador germano fue al principio cauto y comentó que "me resulta difícil juzgar porque solo sé lo que leo en los medios. No sé cuánto de cierto hay en ello", afirmó, para recordar: "el caso es que tiene contrato (en vigor)".

El Barça está decidido a apostar por el fichaje de Joan Garcia y esta misma semana se espera que se deposite el importe de la cláusula de rescisión de su contrato y que se pueda anunciar su llegada. Al mismo tiempo, la entidad blaugrana espera que Szczesny acepte la renovación y que Iñaki Peña resuelva su salida pese a tener contrato en vigor.

Pidió que Hansi Flick se explique con Ter Stegen

En el caso de Ter Stegen la relación con el director deportivo Deco y con Hansi Flick no sería la mejor. Nagelsmann aseguró que él no está al caso de estas relaciones, pero al mismo tiempo no dudó en pedir que se despeje la situación del guardameta en el barça, pensando en el futuro de la selección de Alemania. "Dado el pasado de los protagonistas, espero que Ter Stegen reciba información sobre lo que está pasando. Ese es mi deseo para Marc". No hay que olvidar que Flick también estuvo al frente de la Manschaft.

Marc André ha afirmado que su intención es seguir esta temporada en el Spotify Camp Nou, aunque su intención es reunirse con los responsables del club para conocer cuál es su situación en la plantilla, porque la apuesta del Barça es que Joan Garcia sea el cancerbero titular, pues es la apuesta de futuro. Todo un problema para Ter Stegen que ha conseguido, por fin, su seño de ser el titular en la portería de Alemania.

A pesar de esta situación, Nagelsmann tranquilizó a Ter Stegen y le dio todo su respaldo tras la final de consolación de la UEFA Nations League contra Francia en el que el conjunto germano cayó derrotado. "Marc André es un excelente portero en todos los aspectos y lo ha demostrado a todo el mundo, por lo que puede afrontar la situación con calma y no tiene que preocuparse demasiado por su futuro deportivo, sea cual sea", aseguró el seleccionador germano. "Creo que jugó muy, muy bien hoy (contra Francia). Hizo unas paradas excelentes". Como mínimo, en la selección de Alemania será el elegido... si tiene continuidad en su club.