Ter Stegen regresa a una cita europea 811 días después

La gran novedad del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Eintracht de Frankfurt la protagoniza, sin duda, Marc-André Ter Stegen. El meta alemán se sienta en el banquillo del Spotify Camp Nou 811 días después de su última aparición europea, en ese caso como titular y de mal recuerdo tanto para el de Mönchengladbach como para el Barça de Hansi Flick. Fue la temporada pasada en Mónaco y los azulgranas cayeron por 2-1.

Ter Stegen felicitó a Joan Garcia al terminar el partido / FC BARCELONA

Ese partido se disputó el 19 de septiembre de 2024 y solo tres días después, en Villarreal, Ter Stegen se rompió. En una acción del partido antes del descanso, el alemán sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha que le tuvo prácticamente toda la temporada en el dique seco.

Cuando regresó, Ter Stegen no estuvo a tiempo para entrar en una convocatoria europea. Aunque por muy poco. Se especuló que podría entrar en la eliminatoria de semifinales contra el Inter de Milán, pero finalmente, no estuvo ni en la ida de Montjuïc ni en la vuelta de San Siro.

No inscrito contra el Inter

Y eso que tres días antes del encuentro en Milán, el meta germano había vuelto a jugar un partido oficial, concretamente en Valladolid, donde el Barça ganó por 1-2. Pero no estaba inscrito, solo podría haber sido registrado en detrimento de Wojciech Szczesny, y en ese momento el polaco era el meta titular para Hansi Flick.

Así que Ter Stegen vuelve a una cita europea más de 800 días después, después de encajar dos goles en el Louis II de Mónaco. Los que le marcaron Maghnes Akliouche y un eléctrico George Ilenikhena, que trajo de cabeza a toda la defensa azulgrana.

Ahora, Ter Stegen vuelve, pero para ser suplente. El indiscutible número 1 es Joan Garcia. El alemán compartirá banquillo local del Spotify Camp Nou con Wojciech Szczesny. En caso de que el de Sallent sufriera algún contratiempo durante el partido, lo más normal es que fuera Tek quien entrara sobre el terreno de juego.

Una situación complicada

La situación del primer capitán del FC Barcelona no es nada fácil. Después de un 'tira y afloja' con el club cuando se fichó a Joan Garcia, llegó la lesión de espalda de la que ahora se ha recuperado y la 'marcha atrás' autorizando el informe de baja para la inscripción del portero catalán.

Se dejó su futuro en 'stand by' hasta su regreso, y ahora, a menos de tres semanas para la apertura del mercado invernal, urge una solución. Habrá que ver también si Ter Stegen tiene unos minutos antes de enero, ni que sea para ver cómo ha regresado de la lesión y ponerle en el escaparate. La Copa del Rey (el Barça debuta en esta edición el próximo martes en Guadalajara) sería el escenario más propicio.