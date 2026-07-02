Ter Stegen regresa a Barcelona para ultimar su cesión al Ajax

Marc-André ter Stegen ya está de vuelta en Barcelona. El guardameta alemán ha puesto fin a sus vacaciones y ha regresado a la Ciudad Condal, tal y como adelantó el canal Jijantes. Su regreso coincide con una semana que puede resultar clave para resolver una de las operaciones más importantes de la salida del FC Barcelona este verano: su posible cesión al Ajax.

A diferencia de otras negociaciones que siguen abiertas en el mercado, la postura del portero está completamente definida. Ter Stegen ya ha dado el visto bueno a su incorporación al conjunto neerlandés y existe un acuerdo total entre ambas partes. El internacional alemán considera que el Ajax reúne las condiciones ideales para recuperar protagonismo, acumular minutos y volver a competir al máximo nivel.

Barça y Ajax negocian los últimos detalles

El principal obstáculo ya no se encuentra en el jugador, sino en las conversaciones entre los clubes. FC Barcelona y Ajax continúan negociando los términos de una cesión que, salvo sorpresa, sería por una temporada, aunque todavía faltan algunos detalles para alcanzar un acuerdo definitivo.

Marc-Andre ter Stegen, durante un encuentro con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las negociaciones avanzan de forma positiva y el optimismo es compartido por ambas entidades. Sin embargo, aún quedan por resolver aspectos económicos y contractuales antes de cerrar la operación. Para el Barça, la salida de Ter Stegen supondría un movimiento estratégico, ya que permitiría reducir significativamente la masa salarial y ganar margen dentro de las exigencias del fair play financiero de LaLiga.

Míchel, una pieza clave en la operación

Uno de los factores que más ha influido en la decisión del guardameta tiene nombre propio: Míchel Sánchez. El técnico del Ajax ha sido uno de los grandes impulsores de su llegada y ha desempeñado un papel fundamental para convencer al internacional alemán.

Ter Stegen junto a Míchel / Girona

No sería la primera vez que ambos unen sus caminos. La temporada pasada, Míchel consiguió incorporar a Ter Stegen al Girona con el objetivo de convertirlo en una pieza importante del proyecto. El guardameta alemán llegó a tener minutos y dejó buenas sensaciones cuando estuvo disponible, pero una lesión en el isquiotibial condicionó su temporada y le privó de la regularidad necesaria para asentarse como una de las referencias del equipo.

Ahora, el destino les brinda una nueva oportunidad en el Johan Cruyff Arena. Con Ter Stegen ya de regreso en Barcelona, los próximos días se presentan decisivos para el desenlace de la operación. El acuerdo entre el futbolista y el Ajax está cerrado, pero el traspaso no se hará oficial hasta que ambos clubes alcancen un entendimiento definitivo sobre las condiciones de la cesión.

Mientras tanto, el portero seguirá trabajando bajo la disciplina azulgrana a la espera de que llegue la luz verde definitiva para iniciar una nueva etapa en su carrera.