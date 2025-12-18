Historia SPORT
FC BARCELONA
El reencuentro de Ter Stegen con su pasado: donde todo se empezó a torcer
El capitán del FC Barcelona vuelve este domingo a Villarreal en unas circunstancias muy distintas a las de hace 15 meses
Todo se empezó a torcer para Marc-André Ter Stegen en Villarreal. El grito de miedo y dolor que retumbó en todo el estadio en la última acción del primer tiempo dio a paso a un calvario que ha cambiado como del día a la noche la situación del guardameta alemán en el FC Barcelona. Primero fue la rodilla aquella tarde en La Cerámica, luego, la espalda y entre medio, los fichajes de Szczesny y Joan Garcia y la tensión con el club. Quince meses después, el capitán, pese a ser titular en Guadalajara, sigue estando entre la espada y la pared.
Ter Stegen viajará este domingo a Villarreal, pero no en la condición que lo hizo aquel 22 de septiembre de 2024, cuando era el indiscutible meta titular del FC Barcelona y nadie le tosía. En un salto a por el balón, el de Mönchengladbach escuchó un crujido y supo de inmediato que se había roto. Pidió confirmarlo al momento y mientras sus compañeros daban buena cuenta del 'submarino amarillo' y le endosaban una manita, el capitán era trasladadlo al Hospital Vithas de Castellón para una primera exploración. Salía en silla de ruedas. Se habían confirmado los peores pronósticos.
Una dura cronología
Tras pasar por el quirófano y llegar Wojciech Szczesny para ocupar su lugar, Ter Stegen aún tuvo tiempo de volver a jugar la pasada campaña, pero ya muy consciente de que su rol había cambiado por completo. Se confirmó con el fichaje de Joan Garcia. Ya no era un recambio eventual sacado de la 'jubilación' como el polaco, sino un portero de presente y futuro que venía, como así se ha confirmado, para ser el "número 1".
El Barça hizo oficial la llegada del meta de Sallent un 18 de junio y un mes y seis días después, el 24 de julio, el alemán confirmó su lesión lumbar y se atrevió a ponerse el mismo tiempo de baja: 3 meses.
Arrancaba así el pulso con el club, que necesitaba que Ter Stegen firmara un informe con un tiempo estipulado de recuperación de "no menos de cuatro meses" para poder inscribir a Joan Garcia. Al final, lo consiguió, pero por el camino se fue originando un gran desgaste: expediente disciplinario, retirada de la capitanía... hasta que el 8 de agosto llegó la esperada autorización del alemán.
Incógnitas de futuro
Ya recuperado el alemán, Hansi Flick sorprendió dándole la titularidad este martes en la Copa del Rey contra el Guadalajara. El técnico ya avisó que era una decisión "para un partido" y la ventana de enero está ya a la vuelta de la esquina. Si Ter Stegen quiere por fin ser el portero titular de Alemania en un Mundial, debería cambiar de aires y buscar minutos en otro equipo, pero pesan otros aspectos como el personal y se avecinan semanas 'movidas'. En Villarreal, hace 15 meses, fue el principio de un final que todavía está por llegar.
