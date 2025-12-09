Ter Stegen recibe el alta médica

119 días después, el FC Barcelona ha informado que Marc-André ter Stegen ha recibido el alta médica. El guardameta fue reintervenido quirúrgicamente el pasado 29 de julio para solucionar los problemas lumbares que presentaba y ahora vuelve a estar disponible para el club blaugrana.

El alemán ya regresó a los entrenamientos de forma paulatina, hasta que lo hizo con toda normalidad con el resto del grupo en las últimas sesiones. Por ello, el club blaugrana le ha dado luz verde para recibir el alta médica y formará parte de la convocatoria del Barça para recibir al Eintracht de Frankfurt.

Ahora bien, podría no volver a enfundarse lo guantes como blaugrana, dado que Joan Garcia es el portero para Hansi Flick. El futuro de Ter Stegen parece estar lejos de la capital catalana. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Recapitulemos.

La cronología

Con el inicio de los entrenamientos de pretemporada, Ter Stegen empezó entrenándose al margen del grupo y los rumores sobre su salida se avivaron. No obstante, unos días después se supo que el alemán se ejercitaba en el gimnasio por culpa de unas molestias en las lumbares. Un contratiempo que le obligó a pasar por el quirófano y ausentarse de la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur.

Tras ponerse en manos de la doctora Amélie Léglise, la misma que ya le trató de la misma lesión, en Burdeos, el capitán del Barça hizo un comunicado en sus redes sociales informando que el tiempo de baja era de tres meses. Algo muy poco habitual, por no decir inusual. Un matiz que no era baladí, puesto que para que una lesión sea considerada de larga duración y un club pudiese aprovechar el 80% de la ficha del portero para inscribir a otro guardameta debe ser de cuatro meses.

El Barça sostuvo que el tiempo de baja de Ter Stegen era de cuatro meses y el tiempo le ha dado la razón, pero era un 'timing' en el que no estaba de acuerdo el guardameta, quien informó en sus redes sociales que regresaría en tres meses. Por este motivo, se negó a firmar el informe médico que debía enviar el Barça a LaLiga. Un mero trámite burocrático, pero que sin su consentimiento, carecía de toda validez. Por ello, el club culer le abrió un expediente disciplinario y le apartó de la capitanía. Unos días después, el alemán selló la autorización y se cerró el capítulo del culebrón.

Su futuro

MMientras tanto Hansi Flick ha tenido muy claro que el número uno en la portería era, sigue siendo y será Joan Garcia. En la rueda de prensa previa al partido contra el Eintracht de Frankfurt lo volvió a certificar. El de Sallent llegó al club blaugrana en verano después de que el Barça hubiese abonado al Espanyol su cláusula de rescisión (25 millones de euros más IPC); además de renovar a Szczesny hasta 2027.

Como todos sabemos, este verano se celebrará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La selección alemana, ya sin Manuel Neuer bajo palos, tiene a Ter Stegen como principal candidato para situarse en la portería. Ahora bien, tal y como ha expresado en multitud de ocasiones el seleccionador Julian Nagelsmann, debe tener regularidad y minutos en algún equipo para poder ser el cancerbero titular del combinado germano durante la cita mundialista.

En este sentido, el FC Barcelona respetará el contrato de su primer capitán, con el que están burocráticamente vinculados hasta el 30 de junio de 2028; pero no pondrán ningún impedimento a su salida en el mercado de invierno si trae alguna oferta. De hecho, Ter Stegen tiene uno de los sueldos más elevados de la plantilla culer y con la delicada situación económica de la entidad, su salida (puesto que ya no es el portero titular) sería bien recibida por el área financiera.