Ter Stegen 'acelera' en recuperación

Ter Stegen sigue con su puesta a punto. El portero alemán, operado en el mes de julio de sus problemas lumbares, ha comenzado a trabajar en el gimnasio, donde ha realizado ejercicios de bici para fortalecer su rodilla derecha, según ha podido saber SPORT.

El guardameta vive una pesadilla desde que se lesionara de gravedad en septiembre de 2024 en Villarreal. Aquella rotura de ligamentos le alejó de los terrenos de juego para prácticamente toda la temporada, pues solo pudo disputar dos partidos ante Valladolid y Villarreal tras superar su lesión. No obstante, si pudo disputar las semifinales y el partido por el tercer y cuarto puesto de la UEFA Nations League con su selección, donde cuajó grandes actuaciones antes de que reaparecieran sus problemas de espalda.

Aunque las molestias en la rodilla han desaparecido, Ter Stegen está realizando ejercicios físicos en el gimnasio para fortalecerla, después de un periodo largo de inactividad.

Objetivo Mundial

El portero alemán, además, está en pleno proceso de recuperación, después de operarse en julio para solucionar sus problemas lumbares, que lo mantendrán alejado de los terrenos de juego hasta enero. Su futuro en el Barça es toda una incógnita, ya que las lesiones y el fichaje de Joan García previsiblemente lo relegarán al banquillo una vez esté recuperado, pues en verano el club decidió reforzar la portería con el ex del Espanyol, una oportunidad de mercado al contar con una asequible cláusula de 25 M€. Incluso, con el futuro del alemán sin haberse resuelto, se decidió renovar a Szçzesny, por lo que una vez el teutón vuelva de lesión el club contará con tres porteros.

Ter Stegen, aun así, no da su brazo a torcer. Quiere seguir en el club y luchar por recuperar el puesto que le garantice ser el portero titular de Alemania para el Mundial 2026. El guardameta, durante muchos años a la sombra de Neuer y cuestionado constantemente en su país, cuenta con la confianza de Nagelsmann. "Si está sano, Ter Stegen será nuestro número uno", apuntó el seleccionador alemán.

Queda por ver qué solución encuentran en enero entre el portero y la dirección deportiva, pues lo cierto es que, pese a la intención de seguir, si Ter Stegen quiere jugar su primer mundial como titular deberá contar con unos minutos que difícilmente se le podrán garantizar en el club catalán. Además, su salario y las pocas porterías sin cubrir en los grandes equipos de Europa no invitan al optimismo respecto a una posible solución que contente a todas las partes.