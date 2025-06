Ter Stegen no lo pondrá fácil

El Barça quería reforzar la portería y ya lo ha hecho. Todavía no es oficial, pero Joan Garcia, el portero del Espanyol, será blaugrana en los próximos días y para las próximas cinco temporadas. Ya solo falta depositar los 25 millones de su cláusula de rescisión en la sede de LaLiga. Es una apuesta de presente y de futuro por un portero de 24 años.

La llegada del guardameta de Sallent, más la renovación de Szczesny, provocará movimientos en la portería del Barça. Iñaki Peña ya tenía claro que debía cambiar de aires, pero la situación también afectará a Marc-André Ter Stegen, en el club desde el 2014 y actual capitán de la plantilla que dirige Hansi Flick.

El guardameta alemán fue titular ayer en la primera de las semifinales de la Nations League que el combinado germano disputó ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y Robert Martínez. Antes del encuentro, como ya había hecho días atrás, el blaugrana quiso dejar bien claro que nadie del club había hablado con él. "Nadie me ha dicho nadie sobre esto, pero no me preocupa. Sé que voy a estar en Barcelona el año que viene", dijo a la ZDF.

Lo que piensa

Desde el entorno del portero germano, reiteran que nadie les ha comunicado nada, que nadie les ha dicho que deba salir del club, aunque sí muestran su enfado por como se están haciendo las cosas y por lo que consideran una campaña en contra del alemán, una campaña en la que se asegura que no se cuenta con él para la próxima temporada.

La intención de Ter Stegen es la de no hacer demasiado ruido estos días, pues está centrado en la Nations League. Ayer, Alemania cayó ante Portugal con una buena actuación del azulgrana, pero todavía se debe disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. Posteriormente, espera poder hablar con su entrenador, Hansi Flick, que ayer vio su partido desde las gradas del Allianz Arena de Múnich, y también con la dirección deportiva del club que dirige Deco. El alemán quiere que le expliquen las intenciones del Barça.

Flick y Ter Stegen, en un entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Dani Barbeito

De puertas afuera, en el club azulgrana explican que en ningún caso se forzará la salida del capitán y que será Flick quien decida quien será el portero titular. Internamente, sin embargo, nadie esconde que, con el fichaje de Joan Garcia, lo mejor sería que Ter Stegen dejase la plantilla, pues de esta manera se ahorrarían una ficha muy importante. Además, de un portero que no jugaría, pues a Joan Garcia le han asegurado la titularidad.

Ter Stegen, que aunque no lo diga está enfadado con la situación y con todo lo que está sucediendo, espera hablar pronto con el club y decidir su futuro. Dice ahora que estará en el Barça, pero si ve que no es titular, es probable que opte por un cambio de aires teniendo en cuenta que el próximo verano hay Mundial. Eso sí, no está contento con la situación y no lo pondrá fácil en caso de tener que salir.

El portero alemán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y, en caso de rescisión del mismo, poco perdonará de su ficha, más teniendo en cuenta que parte de ella corresponde a cantidades que difirió en su día a propuesta del expresidente Josep Maria Bartomeu por la pandemia del coronavirus que tanto daño hizo al FC Barcelona a nivel económico.