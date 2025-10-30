Ter Stegen ya pisa el césped

Marc-André Ter Stegen sigue evolucionando bien de su intervención en la espalda efectuada el pasado 25 de julio en Burdeos. El portero alemán sufrió una lesión de larga duración, estimada en alrededor de cuatro meses, por lo que todavía le quedaría otro mes de trabajo, como mínimo, para poder estar a disposición de Hansi Flick.

El guardameta está tratándose con mucho cuidado y sin prisas. Pisar el césped, ni que sea para realizar ligeros ejercicios, siempre es un elemento motivador para un Ter Stegen que deberá luchar con Joan Garcia cuando esté recuperado o quizá buscar algún tipo de salida. Ter Stegen quiere estar activo para ser el '1' de Alemania en el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En el resto del entrenamiento, Flick ha recuperado a los jugadores que se ausentaron en la sesión del miércoles. Ya era conocido que Rashford y Cubarsí tenían permiso por cuestiones personales, pero SPORT también tiene conocimiento de que De Jong tampoco participó de la sesión y que Koundé volvió en un vuelo privado desde Londres. En cualquier caso, son ausencias justificadas y no han alterado los planes del técnico alemán para preparar el partido del domingo ante el Elche en Montjuïc (18.30 h.).

La mala noticia de la jornada del miércoles fue la confirmación de la lesión de Pedri, quien estará de baja como mínimo hasta después del parón de selecciones, a finales de noviembre. En cambio, Lewandowski y Dani Olmo siguen trabajando a su rtimo y su vuelta a las convocatorias dependerá de sus sensaciones en los próximos días.

No se puede descartar que Hansi Flick ya pueda disponer de estos dos efectivos para el duelo ante el Elche, aunque, como siempre, no se asumirá ningún riesgo. El Barça tiene otros dos partidos antes del parón, como son los de Brujas y el Celta de Vigo.

Ambos volvieron lesionados de las concentraciones de sus respectivas selecciones y, de disponer del alta médica, podrían volver a ser citados por Jan Urban y Luis de la Fuente para los próximos compromisos de Polonia y España con la clasificación para el Mundial en juego.

También cabe destacar que el joven Xavi Espart sigue en la dinámica del primer equipo, por lo que probablemente entrará de nuevo en la convocatoria frente al Elche.