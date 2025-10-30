Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC Barcelona

Ter Stegen ya pisa el césped

El portero del FC Barcelona ya realiza algunos ejercicios en el campo, mientras Flick recuperó a los jugadores ausentes del anterior entrenamiento

Ter Stegen ya empieza a pisar de nuevo el campo de entrenamiento

Ter Stegen ya empieza a pisar de nuevo el campo de entrenamiento / EFE

Carlos Monfort

Jordi Gil

Marc-André Ter Stegen sigue evolucionando bien de su intervención en la espalda efectuada el pasado 25 de julio en Burdeos. El portero alemán sufrió una lesión de larga duración, estimada en alrededor de cuatro meses, por lo que todavía le quedaría otro mes de trabajo, como mínimo, para poder estar a disposición de Hansi Flick.

El guardameta está tratándose con mucho cuidado y sin prisas. Pisar el césped, ni que sea para realizar ligeros ejercicios, siempre es un elemento motivador para un Ter Stegen que deberá luchar con Joan Garcia cuando esté recuperado o quizá buscar algún tipo de salida. Ter Stegen quiere estar activo para ser el '1' de Alemania en el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En el resto del entrenamiento, Flick ha recuperado a los jugadores que se ausentaron en la sesión del miércoles. Ya era conocido que Rashford y Cubarsí tenían permiso por cuestiones personales, pero SPORT también tiene conocimiento de que De Jong tampoco participó de la sesión y que Koundé volvió en un vuelo privado desde Londres. En cualquier caso, son ausencias justificadas y no han alterado los planes del técnico alemán para preparar el partido del domingo ante el Elche en Montjuïc (18.30 h.).

La mala noticia de la jornada del miércoles fue la confirmación de la lesión de Pedri, quien estará de baja como mínimo hasta después del parón de selecciones, a finales de noviembre. En cambio, Lewandowski y Dani Olmo siguen trabajando a su rtimo y su vuelta a las convocatorias dependerá de sus sensaciones en los próximos días.

No se puede descartar que Hansi Flick ya pueda disponer de estos dos efectivos para el duelo ante el Elche, aunque, como siempre, no se asumirá ningún riesgo. El Barça tiene otros dos partidos antes del parón, como son los de Brujas y el Celta de Vigo.

Ambos volvieron lesionados de las concentraciones de sus respectivas selecciones y, de disponer del alta médica, podrían volver a ser citados por Jan Urban y Luis de la Fuente para los próximos compromisos de Polonia y España con la clasificación para el Mundial en juego.

Noticias relacionadas y más

También cabe destacar que el joven Xavi Espart sigue en la dinámica del primer equipo, por lo que probablemente entrará de nuevo en la convocatoria frente al Elche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
  2. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  3. Xesco Espar, experto en alto rendimiento y 'coach' deportivo: 'El caso Vinicius me recuerda al de Neymar con Messi
  4. Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
  5. La ruta de senderismo que tienes que hacer sí o sí en Cataluña: un desfiladero de vértigo entre paredes de más de 500 metros
  6. Alberto Herrera, 33 años, reflexiona sobre los autónomos: 'Los mismos que se meten con las grandes empresas celebran que haya menos autónomos, siendo la frutería de Paqui
  7. ¿Quién es la esposa de Carlos Mazón? La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana
  8. La OCU fulmina estas 3 marcas de café: ¿estás bebiendo una de ellas?

El adiós de Jordi Alba en exclusiva para SPORT: "Ahora es el momento de dejarlo"

El adiós de Jordi Alba en exclusiva para SPORT: "Ahora es el momento de dejarlo"

Raúl Varela desata la polémica: "Quieren convertir a Vinicius en Netanyahu"

Raúl Varela desata la polémica: "Quieren convertir a Vinicius en Netanyahu"

Bea Sánchez, jugadora del Recoletas Zamora, antes del duelo ante Domusa Teknik: "Ganar este sábado en casa con nuestra gente sería muy importante para el equipo"

Bea Sánchez, jugadora del Recoletas Zamora, antes del duelo ante Domusa Teknik: "Ganar este sábado en casa con nuestra gente sería muy importante para el equipo"

Álvaro Cervera rompe un récord histórico del CD Tenerife: el entrenador blanquiazul lo consiguió tras la victoria en la Copa Del Rey

Álvaro Cervera rompe un récord histórico del CD Tenerife: el entrenador blanquiazul lo consiguió tras la victoria en la Copa Del Rey

El adiós de Jordi Alba en exclusiva para SPORT: "Ahora es el momento de dejarlo"

El adiós de Jordi Alba en exclusiva para SPORT: "Ahora es el momento de dejarlo"

Ter Stegen ya pisa el césped

Ter Stegen ya pisa el césped

El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga

El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Admiro mucho el trabajo del Banco de Alimentos y es un placer colaborar con ellos en un partido como el de Palma Basket"

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Admiro mucho el trabajo del Banco de Alimentos y es un placer colaborar con ellos en un partido como el de Palma Basket"