Ter Stegen, paso a paso: buenas sensaciones en el gimnasio y sin prisa

Marc André ter Stegen ha dado un paso adelante en su recuperación. El portero del Barça ya acude a diario a la Ciutat Esportiva, donde combina trabajo en la bici estática con sesiones específicas de gimnasio. El guardameta alemán se operó el pasado 29 de julio en Burdeos para solucionar unos dolores en la espalda y, dos meses y medio después, su proceso empieza a entrar en una fase avanzada.

Si todo sigue como hasta ahora, en unas semanas podría pisar de nuevo el césped para entrenar al margen del grupo y empezar a tocar balón. Cuando llegue ese momento, los médicos evaluarán su evolución y decidirán una fecha concreta para el regreso a una convocatoria. Por ahora no hay prisa dado que se trata de una recaída y el plan es ir con calma para asegurar una recuperación completa.

La mano invisible

Para este tramo ha elegido una figura clave. Ter Stegen trabaja con un readaptador de la clínica de Amelie Leglisse, la cirujana en la que ya ha confiado en dos ocasiones para pasar por quirófano. Se trata de Xavier, profesional residente en Burdeos y especialista en rehabilitación y reincorporación al deporte. El experto se centra en lesiones de las extremidades inferiores, con especial interés en la rehabilitación del ligamento cruzado anterior, habiendo ayudado a varios futbolistas de élite.

Instalado en Barcelona durante el proceso de recuperación del alemán, Laurent está siendo clave en este proceso para ayudar al guardameta a ejercitarse en el gimnasio. El francés acude a diario de copiloto en el coche de Ter Stegen a la Ciutat Esportiva y es quien guía al portero en cada trabajo, ajusta intensidades y corrige detalles de postura. Una figura discreta, prácticamente invisible, pero muy influyente en esta fase. Eso sí, en el momento en que el guardameta vuelva al césped, será el turno de los servicios médicos y del cuerpo técnico del club para retomar la coordinación de las tareas en campo.

Por las mañanas, el arquero lleva a cabo sesiones en las instalaciones de Sant Joan Despí de bicicleta y movilidad, mientras que las tardes las pasa trabajando en su casa de Barcelona, donde dispone de un gimnasio recién equipado con tecnología de última generación. Allí completa trabajos de fuerza y prevención, además de ejercicios de estabilidad y flexibilidad.

No todo es el fútbol

Fuera del gimnasio, Ter Stegen reparte el tiempo con sus hijos y cultiva su afición por el café. Es una pasión personal que le ayuda a desconectar del gran foco, que no es otro que volver la normalidad y volver a competir.

Así pues, el plan del alemán no cuenta con fechas exactas aún porque no las necesita. Cuando los expertos lo consideren oportuno, el guardameta regresará al verde para entrenar al margen de sus compañeros y será en ese momento cuando, mediante los servicios médicos del club, se ponga una fecha para su regreso. Cuando el cuerpo lo confirme, llegará la convocatoria.