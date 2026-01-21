¿Es Ter Stegen el mejor portero de la historia del Barça?

La historia de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona ha llegado a su fin. El alemán, relegado al banquillo tras la aparición estelar de Joan Garcia, jugará los próximos seis meses en el Girona, donde espera sumar rodaje para ser el guardameta titular de Alemania en el Mundial. Con su salida, el Barça se desprende de uno de los mejores porteros de su historia y del undécimo futbolista con más partidos.

Ter Stegen aterrizó en la capital catalana en verano de 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach con 21 años. Aunque en su primera temporada tan solo disputó la Copa y la Champions, títulos que conquistó nada más llegar, pronto se hizo con el puesto en las tres competiciones, gracias a su talento en el juego de pies y a sus paradas imposibles. Sus habilidades bajo palos lo mantuvieron en la portería azulgrana hasta el curso 2024-25, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en el Estadio de la Cerámica.

La Champions de 2015, el gran título de Ter Stegen con el Barça / EFE

Pese a que su recuerdo ha quedado emborronado por sus actuaciones en los últimos años, Ter Stegen es uno de los mejores guardametas de la historia del conjunto catalán. El alemán ha vestido la camiseta del Barça en 423 ocasiones, en las que ha conquistado 20 títulos, entre ellos una Champions, seis Ligas y seis Copas del Rey, además de un trofeo Zamora, en la campaña 2022-23.

Víctor Valdés, para muchos el mejor cancerbero de la historia del FC Barcelona, disputó 535 encuentros con la camiseta azulgrana, en los que ganó 21 títulos, entre ellos tres Champions, seis Ligas y dos Copas, más allá de cinco Zamoras consecutivos. Andoni Zubizarreta, por su parte, acumuló 410 choques con el Barça, en los que conquistó once entorchados, como una Champions, cuatro Ligas y dos Copas, además de un trofeo Zamora.

En la lista de mejores guardametas históricos del club también está Salvador Sadurní, que vistió la elástica del Barça en 331 ocasiones entre 1961 y 1976, años en los que levantó cinco títulos y tres Zamoras. Por otro lado, Urruti lució la camiseta en 183 partidos entre 1981 y 1988, en los que alzó siete entorchados y un trofeo Zamora, mientras que Ramallets disputó 387 encuentros, con un palmarés de 18 títulos y cinco Zamoras.

Asimismo, el mejor porcentaje de porterías a cero en la historia del Barça de aquellos guardametas que han disputado al menos 100 partidos lo comanda Valdés (0,47%). Le siguen Miguel Reina (0,45%), Zubizarreta (0,42%), Ter Stegen (0,41%), Urruti (0,40%), Pello Artola (0,39%) y Sadurní (0,38%).

Por otro lado, el portero de L'Hospitalet también lidera la clasificación de los porteros con menos goles encajados por partido, con un promedio de 0,82 tantos en contra. Por detrás de él se encuentran Reina (0,83), Zubizarreta (0,90), Urruti (0,93), Ter Stegen (0,99), Sadurní (1,00) y Artola (1,00). Ramallets, por su parte, tiene una media de 1,26 dianas por encuentro.

Aunque los que perduran en la memoria son los jugadores de campo, el FC Barcelona ha contado con grandes porteros a lo largo de sus 126 años de historia. Ter Stegen, pese a que abandona el club en el que ha estado casi 12 años por la puerta de atrás, deja un legado imborrable en el Barça que lo sitúa entre los mejores.