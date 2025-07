¡Ter Stegen, al margen del grupo!

Sorpresa importante a las primeras de cambio. El FC Barcelona ha informado este lunes que Marc-André ter Stegen no ha participado en el primer entrenamiento de la pretemporada 2025/26 y "se ha ejercitado al margen del grupo haciendo ejercicios de gimnasio". El arquero teutón ha sido la gran ausencia en la sesión inaugural del proyecto 2.0 de Hansi Flick en el club blaugrana.

Después de un verano de mucho 'ruido' alrededor de la figura de Ter Stegen a raíz del estratégico fichaje de Joan Garcia, el guardameta alemán no se ha ejercitado con sus compañeros en el primer entrenamiento de la pretemporada. No ha habido ningún comunicado médico ni parte de lesión por parte del Barça. Simplemente una nota informativa para comunicar a los medios de comunicación que el portero no ha formado parte del grupo este lunes. Nada más.

Las dos incorporaciones del verano –el propio Joan Garcia y Roony Bardghji–, Oriol Romeu (pendiente de resolver su futuro) y los canteranos Toni Fernández, Guille Fernández, Landry Farré, Jofre Torrents, 'Dro' Fernández, Jan Virgili, Ibrahim Diarra y Juan Hernández han sido los nombres propios de un entrenamiento que empezó una media hora más tarde de lo previsto, pasadas las 18.30 horas.

Cabe recordar que Héctor Fort, Gerard Martín y Dani Rodríguez aún no están recuperados de sus respectivas lesiones, por lo que no han podido entrenar con normalidad.

Un culebrón que no ha hecho más que empezar

Tal como hemos ido informando en SPORT, la apuesta del Barça es que Joan Garcia sea el número uno bajo palos y que Szczesny sea su sustituto. En este contexto, ni el club catalán puede permitirse el lujo de tener como tercer portero a un futbolista con la ficha de Ter Stegen ni él puede estar sin jugar toda una temporada que finalizará con la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En el encuentro de Flick con Marc-André del pasado viernes quedó claro que el Barça no tiene ninguna intención de forzar la salida del cancerbero teutón, clave en la última década, y que el jugador, que quiere luchar por la titularidad, no lo pondrá fácil para la rescisión de su contrato hasta el 30 de junio de 2028 (con diferimientos salariales incluidos). Puntos de partida que, evidentemente, evolucionarán en función de los acontecimientos.

El Barcelona está siendo directo y sincero con Ter Stegen. Está cuidando las formas, no tiene la intención de forzar ninguna situación y pondrá facilidades a su salida en caso de que el alemán se abra a ella. Las ofertas de otros clubes que puedan llegarle acabarán siendo determinantes, aunque el tiempo apremia en este sentido y cada vez hay menos porterías 'libres' en los principales equipos de Europa.

Cuatro porteros en el 'roster'

En estos momentos, el Barça tiene en su plantilla a cuatro efectivos para la portería, pues la situación de Iñaki Peña, con contrato hasta 2026, tampoco no se ha resuelto. Tiene varias ofertas sobre la mesa tanto de España como del extranjero, pero no quiere precipitarse y esperará el tiempo que sea necesario para tomar la mejor decisión posible. A sus 26 años, el alicantino tiene muy claro que debe meditar bien su nuevo paso profesional.

Evidentemente, desde los despachos barcelonistas se pondrán todas las facilidades para desencallar su salida. Incluso no se descarta liberarlo en algún momento de la pretemporada para que solucione su futuro.