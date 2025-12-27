Ter Stegen mantiene el pulso con el Barça: solo saldría a un equipo 'top'

El Barça regresará a los entrenamientos la próxima semana y no hay señales de que Marc-André Ter Stegen vaya a salir en este mercado de enero. El club blaugrana ya le ha reiterado su decisión deportiva, pero el portero se mantiene firme en su idea de continuar pese a no contar con minutos. Una hipotética marcha del alemán en calidad de cedido podría ayudar mucho a liberar masa salarial pero en el Barça ven el tema estancado, al menos, hasta mediados de enero.

Ter Stegen no cede en su pulso por defender su contrato hasta el 2028 con el club blaugrana y sabe que tiene la sartén por el mango. Ni las presiones de la Federación alemana para que busque destino y tenga minutos le han hecho variar un ápice su decisión y, a estas alturas, parece que solo podría ser factible su marcha si un club 'top' europeo puja por su titularidad, algo que no se ha dado hasta ahora.

El mercado de guardametas en Europa está prácticamente colapsado y las opciones que tiene Ter Stegen de encontrar una portería son muy limitadas. Es cierto que el Girona, deseoso de encontar solución a su portería, se ha ofrecido pagando un porcentaje bajo de su salario, pero nadie ve clara esta operación y menos Ter Stegen. El alemán no quiere arriesgarse deportivamente a pesar de que la solución del Girona le permitiría vivir cerca de su familia. Por ahora, esta vía está congelada.

El Barça insiste en que no presionarán para nada al alemán. Ya sabe su rol en la plantilla y a partir de ahí debe decidir su futuro. Respetan su capitanía, su profesionalidad y su decisión y solo darán el paso para ayudarle en el momento que pida marcharse o bien traspasado o cedido. La carta de libertad también se contempla en estos momentos aunque el alemán no va a renunciar al salario firmado.

La partida de póker podría acelerarse a partir de la Supercopa. Si Flick no cambia de opinión, Joan García sería el portero titular para conseguir el primer título de la temporada y el alemán se mantendría como suplente. En las próximas rondas de Copa, Ter Stegen se disputaría la plaza con Szczesny, aunque ahora el polaco puede tener más opciones. Si no hay lesión de por medio, Ter Stegen debería dar un paso al frente siempre que le cuadre algún proyecto deportivo.

En las últimas semanas se ha especulado con el interés de varios equipos de la Premier, el Tottenham sería el más interesante, pero por ahora no hay movimientos trascendentes. Lo que sí tiene claro el alemán es que no aceptará aventuras exóticas, ni ofertas del fútbol turco y está muy tranquilo con el tema del Mundial, ya que sus prioridades son otras.

En el Barça confían en poder desbloquear la situación, pero no cierran la puerta a su continuidad ya que se trata de un guardameta de garantías que podría ayudar en el caso de sanción o expulsión de Joan García. Otra cosa será en verano cuando el alemán deberá salir sí o sí y habría que negociar la modalidad de su marcha. Ahora toca esperar a lo que suceda tras la Supercopa.