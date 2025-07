Ter Stegen mantiene el pulso con el Barça: no se movería hasta enero

Llegan ya las horas decisivas para el futuro de Ter Stegen y es más que probable que este domingo o el próximo lunes haya una cumbre entre el portero, Hansi Flick y Deco para aclarar su situación. El Barça quiere ser claro y confirmarle que no cuentan con él hasta el punto que no iría convocado salvo que haya lesiones y sanciones de Joan García y Szczesny, pero el alemán va a mantener el pulso: a pesar de que hay equipos interesados en ficharle y que le pagarían el salario, no aceptará la carta de libertad y su intención es aguantar, al menos, hasta el mes de enero, fecha en la que sí podría tomar la decisión de irse para jugar seis meses y tener opciones de jugar el Mundial.

Ter Stegen se ha mantenido al margen de todo tipo de especulaciones desconectando de sus vacaciones en Grecia y Mallorca. Este domingo estará en las pruebas médicas y aterrizará como aún capitán del Barça para incorporarse a la pretemporada del club blaugrana. Su idea no es otra que quedarse y luchar por la titularidad ya que tiene tres años más de contrato firmados y no piensa renunciar a ello.

El portero alemán cree que podría haberse dado algún otro tipo de solución si el Barça hubiese ido de cara desde el primer momento, pero a él nadie le comunicó nada de la decisión que tenían de firmar un portero titular. Y lo que más le ha dolido son las filtraciones que él considera que llegan desde el interior del Barça y que ponían en duda su comportamiento dentro del vestuario. Cree que han tratado de dar una imagen que no se ajusta a la realidad para meter presión y que no han jugado limpio. A partir de ahí piensa defender sus intereses hasta el último momento cueste lo que cueste.

Ter Stegen se encuentra perfectamente a nivel físico y tiene claro que puede competir por la titularidad. Es más, está convencido de que ha recuperado su nivel y que es el mejor de los tres porteros que tiene ahora el Barça, por lo que si la decisión es deportiva, acabará jugando por el bien del equipo y del club. Y cree que hay margen para revertir esta situación y que el tiempo acabará poniendo a cada uno en su sitio.

El Barça le va a ofrecer la carta de libertad o facilidades para salir cedido ya que el objetivo del club, más allá de ingresar un traspaso, es ahorrarse su salario para tener más margen salarial. Pero Ter Stegen solo va a aceptar una rescisión pura y dura con el abono íntegro de los 3 años que le quedan de contrato y tiene claro que el Barça ya lo ha hecho en otras secciones como fue el caso del baloncestista Mirotic. Si no es así, su intención es quedarse al cien por cien hasta enero.

Esa sería la fecha límite porque el alemán necesita jugar si quiere ir al Mundial. Y ahí el cree que podría haber reconquistado ya la titularidad en el Barça. Si no es así y se mantiene la apuesta fuerte del club por Joan Garcia independientemente de su rendimiento -es un fichaje a largo plazo- ahí sí que podría abrir la puerta a una cesión o a salir libre siempre que encuentre el equipo ideal. Serían seis meses para volver al escaparate y conquistar la portería de la selección alemana, dónde ahora es el número uno indiscutible para Nagelsmann.

Ter Stegen sí ha recibido acercamientos de Galatasaray y Mónaco en las últimas semanas, pero ha rechazado hablar. Ni se ha llegado a negociar porque no tiene la mínima intención de irse de Barcelona. Inter de Milán y Manchester United buscan portero y podría haber alguna buena oportunidad en los últimos días de mercado. Pero ni así. No cree que sea el momento y eso va a generar un problemón en el Barça muy gordo.