Ter Stegen se luce a medias ante los ojos de Flick

Intentando aislarse de todo el ruido que se ha generado a su alrededor los últimos días, Marc-André Ter Stegen volvía a enfundarse los guantes en un partido oficial. Finiquitada la temporada con el FC Barcelona, el portero teutón tenía la difícil misión de intentar frenar a los Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva y compañía en el Alemania-Portugal de semifinales de la Nations League.

No portaba el brazalete de capitán (Kimmich lo hizo), pero sí lideraba, desde su veteranía, a la 'Mannschaft' desde la portería. Ya como guardameta titular indiscutible con la retirada de la selección de Manuel Neuer, bajo la sombra de quien ha vivido la última década con el combinado nacional.

EN EL OJO DEL HURACÁN

El inminente fichaje de Joan Garcia ha puesto en el ojo del huracán a Ter Stegen. El Barça contratará al aún portero del Espanyol, en principio, para que ejerza de primer portero, de titular. Con la previsible renovación de Szczesny, el germano queda en una situación muy comprometida. Veremos cuál es el desenlace, pero 'MATS' insiste una y otra vez que su idea es seguir y que nadie del Barça le ha transmitido nada.

Ter Stegen, durante un calentamiento con el FC Barcelona / Valentí Enrich

En lo deportivo, fue una primera mitad más o menos plácida en Stuttgart para el alemán. Con Hansi Flick siguiéndolo desde la grada (en principio, también estará mañana viendo a España), Ter Stegen blocaba un tímido disparo de Cristiano con la zurda.

DOS GOLES EN UN CORTO ESPACIO DE TIEMPO

En la segunda parte la cosa cambiaba. Portugal apretó con el marcador en contra. Y Marc-André no podía ser determinante para la Mannschaft. En el 1-1 de Conceiçao, un zurdazo al palo largo, se estiró pero no llegar. Quizás no estaba del todo bien colocado, pero no se puede considerar error. Y en el 1-2, de nuevo ante Cristiano, vio cómo el luso empujaba a puerta vacía. Al filo del final protagonizó una soberbia doble intervención en dos tiros a bocajarro que sacó tirando de puros reflejos.

Ter Stegen termina su temporada oficial con esta derrota y con sensaciones amargas tras perderse casi todo el curso por esa lesión de rodilla. Veremos cuál es el desenlace de su aventura azulgrana (11 años ya, por cierto). Pero esta noche, ante los ojos de Flick, no pudo ser relevante.