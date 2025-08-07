Ter Stegen llega a la Ciutat Esportiva en un día clave para la capitanía

El FC Barcelona ha regresado este jueves a los entrenamientos, tras dos días de fiesta concedidos por Hansi Flick a la vuelta de la expedición blaugrana de la gira de pretemporada por Asia. El Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper acoge desde las 9:30 horas la primera de las dos sesiones del día, mientras que a las 18:00 horas será el turno del entrenamiento vespertino.

Una hora antes de iniciar el entrenamiento, Marc-André ter Stegen ha llegado a las instalaciones del club culer. Eso sí, no lo ha hecho conduciendo su coche: lo ha hecho desde el asiento trasero de un vehículo conducido por un chófer, para evitar riesgos de sus dolencias en la espalda por las cuales ha sido intervenido quirúrgicamente; tal y como ha captado 'Jijantes'.

Durante esta jornada, el club debatirá internamente cómo solventar la capitanía del primer equipo de fútbol masculino. Desde el curso pasado, el primer capitán es Ter Stegen, tras la salida de Sergi Roberto, rumbo al Como de Cesc Fàbregas. Tras él, Araujo, De Jong, Raphinha y Pedri completan por este orden los representantes del vestuario.

Hay varias voces que apuntan a que Ter Stegen no debe seguir siendo el capitán del Barça por su actitud al negarse a firmar el informe médico que detalla sus cuatro meses de baja, motivo por el cual se le habría abierto un expediente disciplinario. Sin embargo, el alemán tiene el respaldo del vestuario y el embrollo no tendrá fácil solución.