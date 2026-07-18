Ter Stegen, listo para viajar a Amsterdam

Tras semanas de incertidumbre, la sensación es que el caso de Marc-André ter Stegen ya entra en su recta final. Aunque el acuerdo entre el Barça y el Ajax lleva días prácticamente cerrado, todavía quedaban por resolver varios asuntos burocráticos y, sobre todo, fiscales que han retrasado el desenlace de la operación. El entorno del guardameta alemán ha vivido jornadas de muchísimas llamadas y consultas con expertos en fiscalidad para encontrar la mejor fórmula y dejar todos los flecos resueltos.

Tal y como ha avanzado el periodista Matteo Moretto y ha podido confirmar SPORT, todo apunta a que Ter Stegen viajará en las próximas horas a Ámsterdam para completar los últimos pasos de su incorporación al Ajax. Una vez solucionados los aspectos pendientes, el alemán quedará listo para iniciar una nueva etapa lejos del Camp Nou. Aunque fuentes aeroportuarias aclaran que aún no existe ninguna previsión inminente, este periódico ha podido saber que sí será en los próximos días cuando el alemán ponga rumbo de manera definitiva a la capital holandesa.

Una segunda cesión

Será la segunda cesión consecutiva del portero azulgrana, después de que la del pasado curso se viera totalmente condicionada por la grave lesión que sufrió al inicio de la temporada. Precisamente ese contratiempo impidió que Mitchell pudiera disfrutar de un futbolista al que llevaba tiempo siguiendo muy de cerca. El actual técnico del Ajax, que la pasada campaña dirigía al Girona, siempre ha sido un gran admirador de Ter Stegen por su seguridad bajo palos, su liderazgo, su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su experiencia en la élite. Ahora, salvo giro inesperado, podrá contar por fin con él.

Mientras tanto, Ter Stegen sigue trabajando con absoluta normalidad. Este viernes ha completado una doble sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ejercitándose tanto por la mañana como por la tarde. Después de que el jueves no pudiera participar en la sesión, Hansi Flick recurrió al joven Iker Rodríguez, guardameta de La Masia. Con el regreso del internacional alemán, el técnico azulgrana ha contado este viernes con cuatro porteros sobre el césped.

Según la información recabada por SPORT, el Barça asumirá la mayor parte de la ficha del guardameta durante la cesión. A cambio, el club azulgrana permitirá que Ter Stegen tenga los minutos que necesita en una temporada importante para él, mientras que Mitchell verá cumplido uno de sus grandes deseos desde hace más de un año al incorporar a un portero que considera diferencial.