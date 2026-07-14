Ter Stegen, "listo" para una "nueva temporada" con su futuro en el aire

El futuro de Marc-André ter Stegen está cerca de resolverse. El portero alemán firmará por el Ajax salvo giro de los acontecimientos, después de que Míchel solicitara su incorporación tras la etapa de ambos en el Girona. Aun así, el todavía guardameta del FC Barcelona acudió a las pruebas médicas del conjunto catalán y compartió una publicación en sus redes sociales con la camiseta azulgrana, en la que se mostraba con ganas de arrancar el curso.

"Nueva temporada. Misma ambición. ¡Listos!", rezaba el escrito de Ter Stegen, que ultima su salida del Barça por segundo mercado de fichajes consecutivo. En enero de este mismo año, el portero de 34 años se marchó cedido rumbo al Girona, donde solo pudo enfundarse los guantes en dos partidos, en el empate a uno ante el Getafe y en la derrota por 1-0 contra el Real Oviedo por culpa de una lesión en el isquiotibial izquierdo. El guardameta de Mönchengladbach salió por primera vez del FC Barcelona tras once años, pues no cuenta para Hansi Flick, que prioriza a Szczęsny como relevo de Joan Garcia.

El Ajax buscaba repetir la fórmula en esta ventana de traspasos: una cesión simple y asumir únicamente el 10-15% de la ficha del futbolista. El Barça, en este escenario, tendría que seguir haciéndose cargo del 85% o más de la ficha del jugador, una de las más elevadas de la plantilla y situada en el escalón más alto junto a la de Frenkie de Jong. No obstante, como os contamos ayer en SPORT, finalmente el acuerdo entre ambas partes es que las cantidades que pagará el conjunto holandés irán subiendo a medida que vaya avanzando la temporada y el alemán vaya jugando como portero titular.

Ter Stegen, por su parte, está encantado de emprender una nueva aventura en el fútbol neerlandés, donde se encontraría con Míchel. Pese a que no pudieron trabajar juntos en el césped, ambos quieren reencontrarse en el club de Ámsterdam, que no disputará la Champions la próxima temporada.

El entrenador vallecano está construyendo 'su' Ajax con futbolistas con pasado en el Girona, a los que conoce a la perfección. A la más que posible incorporación de Ter Stegen, se le suma el fichaje ya oficial de Daley Blind y el interés en Azzedine Ounahi.