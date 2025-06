Ter Stegen: un lío con el Barça de 42 millones de euros

El Barça ha jugado fuerte en la portería y ahora toca intentar pactar una más que complicada salida de Marc-André Ter Stegen. El club blaugrana ha decidido actuar para remodelar una posición considerada estratégica con una operación de riesgo cuyo primer paso llegará con la oficialización del fichaje de Joan García esta misma semana. Y ahora se inicia una dura negociación con el portero alemán con muchísimos intereses económicos en juego. Bailan unos 42 millones de euros -coste club sin contar primas y premios- que es lo que debe percibir Ter Stegen de aquí a junio del 2028. Mucho dinero y una cantidad clave para el límite salarial del presente y futuro blaugrana.

Va a ser una partida dura y que se va a vivir con mucha tensión. Y eso es algo que el Barça sabía de antemano, pero se ha decidido correr el riesgo con la certeza que se hace por el bien deportivo del equipo y con el OK absoluto de la dirección deportiva y Hansi Flick. Deco le comunicará en las próximas horas a Ter Stegen su nueva situación dejándole la posibilidad de seguir, pero enseñándole la puerta y a partir de aquí el alemán deberá decidir: o luchar por su contrato o abrirse a negociar para encontrar un destino en el que pueda ser titular y aspirar así a continuar jugando en la selección alemana.

Por ahora, las posturas están muy enfrentadas, ya que Ter Stegen considera que el Barça ha actuado a traición. Primero, porque nadie le dijo nada al finalizar la temporada de que no se contaba con él y porque ha visto aparecer informaciones polémicas sobre supuestos comportamientos en el vestuario que el alemán considera filtraciones interesadas para hacerle daño. Un episodio para iniciar la guerra de guerrilas que tendrá lugar en estas próximas semanas.

El Barça, en un primer momento, se planteó incluso intentar sacar un traspaso bajo por Ter Stegen, pero esta vía está descartada básicamente porque el alemán no desea irse a Arabia Saudí. El club ya prevé que habrá problemas y estaría en disposición de abonarle uno de los tres años que le quedan de contrato para que acepte rescindir, pero Ter Stegen y su entorno están muy cerrados en banda. Y puede haber lío.

Porque Ter Stegen cree que él no ha provocado ninguna situación, entiende que está de nuevo en plenitud física tal y como lo ha demostrado en Alemania y que si desean echarle le deberían pagar la totalidad del contrato que esta misma directiva le firmó hace algún año. Vaya, cobrar los 42 millones de euros y, luego, buscarse un nuevo equipo, algo que no será nada sencillo a estas alturas de mercado.

Las opciones de encontrar una portería titular en un equipo top son ahora mínimas. El Chelsea ha fichado a Maignan (Milan), el Milan, que no estará en la Champions, tiene ya prioridades en el mercado interno italiano y en la Premier, el Arsenal busca portero suplente, no titular. Solo quedarían las opciones de un Manchester United venido a menos y el Newcastle, aunque parece que tienen otras opciones más avanzadas. Y sin destino, seguro que no hay acuerdo.

Ter Stegen se ve capaz de competirle la titularidad a quien sea y así se lo comunicará al Barça, pero el club no quiere que continúe en el vestuario, aunque esa vía no se la explicitarán para que el enfrentamiento no vaya a más. Lo único seguro es que el alemán no ha querido comenzar sus vacaciones sin aclarar su tema con el Barça y, por ello, cogió un avión privado desde Sttugart nada más jugar su partido de Nations League ante Francia para hablar cara a cara. La reunión prevista para las próximas horas puede ser muy tensa, pero será clave para definir posturas y comprobar si el alemán va a por todas o accede a negociar.