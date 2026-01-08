Ter Stegen, sin lesión, ya se ejercita en la Ciutat Esportiva y el Girona espera

Marc André ter Stegen ha acudido hace breves instantes a la Ciutat Esportiva para empezar la recuperación de las molestias que sufrió en los últimos días. El guardameta alemán, tal y como avanzó SPORT, se lesionó en el entrenamiento previo al partido ante el Athletic Club y viajó de urgencia a Barcelona para someterse a pruebas médicas y conocer el alcance real del problema.

Las primeras exploraciones realizadas han sido tranquilizadoras, tanto así que el club no contempla hacer ningún comunicado informando del alcance de su lesión pues es inexistente. Los médicos han confirmado que el futbolista no sufre ninguna lesión seria, por lo que permanecerá en Barcelona para avanzar en la recuperación de sus molestias.

Interés recíproco

Esta noticia es positiva tanto para el Barça como para el guardameta alemán. En el Barça se valora que la situación no sea grave y que no haya impedimentos físicos para que el futbolista pueda resolver su salida. Asimismo, el alemán quiere estar listo cuanto antes y evitar que las molestias frenen una operación que estaba muy avanzada. El técnico del Girona, Míchel, es un enamorado del juego de pies del teutón y puso mucho de su parte para poder firmarlo este invierno.

Pese al interés de otros equipos, el Girona ha sido quien más ha forzado para traer a Ter Stegen y tanto el alemán como el técnico han estado en contacto y han mantenido conversaciones durante varias semanas. Con estas nuevas molestias, queda por conocer cómo afecta este escenario a la postura del club catalán.