A Ter Stegen se le puede cerrar su gran salida y el Barça se impacienta

El Barça trabaja en la operación salida con el objetivo de generar masa salarial a ser posible antes del 30 de junio. El club blaugrana confía en cerrar la venta de Ansu Fati al Mónaco la próxima semana y se está acelerando la salida de Casadó y de algunos canteranos del filial. El caso que más preocupa es el de Marc-André Ter Stegen, quien ya está restablecido de su lesión pero que tiene dificultades para encontrar la oferta adecuada que le permita seguir su carrera deportiva en un equipo top.

La idea prioritaria del Barça es terminar la vinculación con Ter Stegen de forma definitiva. Para ello se le ha ofrecido la carta de libertad, pero ese escenario está descartado porque el alemán tiene contrato hasta el 2028 con un salario que nadie va a igualar. A partir de ahí existen fórmulas de rescisión de contrato abonando algunas cantidades o, en último caso, una cesión en la que el club blaugrana debería pagar parte de la ficha tal y como sucedió con el Girona.

Había muchas esperanzas de que pudiera salir adelante la opción del Ajax, club que ha fichado a Míchel como entrenador y tiene a Jordi Cruyff de director deportivo. Se han estado mirando números, pero la operación es muy, muy complicada para los holandeses. Tanto, que están ya acelerando con alguna alternativa sobre la mesa.

Varios medios italianos y holandeses aseguran que la opción sería el veterano portero suizo Yann Sommer, que ha terminado su contrato con el Inter y está libre. Las condiciones económicas son muy ventajosas y Sommer podría dar el toque de veteranía que busca el Ajax. Hay conversaciones en firme y si se llega a un acuerdo se le podría cerrar la puerta a Ter Stegen.

El portero alemán no tiene prisa. Sabe que deberá salir, pero quiere elegir destino tal como pasó el mes de enero pasado. Y tiene claro que surgirá alguna opción importante. El alemán prioriza el bienestar familiar por delante de todo con lo que se descarta una salida hacia un país exótico este verano.

La idea de Ter Stegen es comenzar la pretemporada con el Barça para ponerse en forma y poder mostrarse al mercado en alguno de los amistosos. Y a partir de ahí encontrar la mejor solución que, incluso, podría pasar por algún equipo español que se ha interesado en él.