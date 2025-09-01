Ter Stegen inicia su recuperación

Marc-André ter Stegen fue operado el pasado 25 de julio en Burdeos por la doctora Amélie Leglise por culpa de unos problemas en la espalda que ya habían obligado al portero alemán a pasar por el quirófano dos años antes. La intervención fue satisfactoria y el guardameta azulgrana ha dado este lunes un paso más para volver a los terrenos de juego, algo que no podrá hacer hasta dentro de unos meses.

Ter Stegen ha publicado una historia en Instagram en la que se le ve llegando al aeropuerto de Burdeos y un texto en el que dice: "Vuelta al trabajo. Empieza mi primera semana de recuperación".

El alemán, capitán del Barça, ha vivido un verano convulso desde que el club azulgrana decidiese pagar la cláusula de rescisión de Joan Garcia al Espanyol e incorporar al portero catalán. En el club azulgrana, tras este fichaje apostó por la salida de Ter Stegen, mientras el portero solo pensaba en cumplir los dos años de contrato que tiene con el Barça.

Cuando regresó a los entrenamientos, esa posible marcha se frustró con la lesión de espalda del portero, aunque en el Barça la vieron como una oportunidad para inscribir a Joan Garcia gracias a la lesión de larga duración de Ter Stegen. Fue entonces cuando se inició una guerra entre las partes. El Barça veía el tiempo de baja de entre cuatro y cinco meses y Ter Stegen creía que sería inferior. La herida se hizo profunda cuando el portero se negó a firmar el informe médico que el club debía enviar a LaLiga para que una comisión médica decidiese el tiempo de baja.

El siguiente paso, dado por el club, fue el de retirar la capitanía a Ter Stegen. A horas de la presentación del equipo en el Trofeu Joan Gamper, el alemán rectificó, recibió la visita del presidente, Joan Laporta, y firmaron la paz. Ter Stegen recuperó la capitanía y el Barça pudo enviar el informe a LaLiga con la firma del guardameta, que lanzó un mensaje de reconciliación en la presentación del equipo, mensaje bien recibido por la afición.

Posteriormente, la comisión médica de LaLiga resolvió que la baja del alemán será de larga duración, algo que fue aprovechado por el Barça para inscribir a Joan Garcia, titularísimo ya para Flick y salvador de dos puntos en Vallecas el pasado domingo con varias intervenciones de mérito.