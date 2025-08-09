Ter Stegen hablará en el Gamper

El Barça de Hansi Flick se estrena este domingo ante su afición en el Johan Cruyff disputando el Trofeu Joan Gamper ante el Como de Cesc Fàbregas. Una hora antes del inicio del partido tendrá lugar la presentación del equipo. Y será una presentación con morbo y con protagonismo para Marc-André ter Stegen después de toda la polémica vivida entre el portero alemán y el club en los últimos días.

El punto más álgido del lío se vivió el pasado lunes, cuando el portero se negó a firmar el informe médico que el Barça debía enviar a LaLiga para que fuese evaluado por su Comisión Médica y decida si la lesión del alemán es de larga duración. El club, automáticamente, le abrió expediente disciplinario y el jueves dio un paso más retirándole la capitanía.

El siguiente paso se vivió el viernes, cuando Ter Stegen dio marcha atrás. La reacción del club, tras una visita del presidente, Joan Laporta, al jugador, no fue otra que devolverle la capitanía y olvidar el expediente.

Se rebajaba la tensión y el Barça ya ha podido enviar este sábado el informe médico a LaLiga, esperando una resolución para principios de la próxima semana.

El Gamper de Ter Stegen

Siendo de nuevo capitán, Ter Stegen debería dirigirse este domingo a la afición, como hizo el año pasado, en compañía de Flick. A estas horas, explican desde el club que el portero tiene la intención de acudir al Johan Cruyff y dar su discurso, un discurso que debe ser de reconciliación, como ya fue el comunicado que hizo público el viernes en sus redes sociales.

De hecho, gente del club se ha ofrecido a guiar al alemán sobre todo lo que puede decir, aunque no había recibido todavía respuesta y podría ser un parlamento pensado íntegramente por el jugador. Eso sí, que hablará está confirmado.

Será importante también comprobar la reacción de los espectadores que llenarán las gradas del Johan Cruyff, pues la mayoría de los aficionados azulgranas se habían puesto en contra del guardameta alemán tras todos los acontecimientos que se han vivido en los últimos días.