Ter Stegen puede ser la gran novedad ante el Eintracht

Marc-André Ter Stegen ha vuelto a entrenarse este lunes con normalidad en compañía de Joan Garcia y Szczesny. Los tres guardametas han hecho portería bajo la atenta mirada de José Ramón De la Fuente, el entrenador de porteros del primer equipo. No ha entrenado con ellos ningún otro portero. El alemán ya está recuperado totalmente de la lesión en la espalda que le obligó a pasar por el quirófano en verano y apunta a ser la principal novedad en la lista de convocados para el partido contra el Eintracht de Frankfurt. El alta médica está muy cerca.

Ya con el alta, el portero deberá empezar a definir su futuro. La relación entre el FC Barcelona .y Ter Stegen pasó por un momento muy bajo durante el pasado mes de agosto. Tras el fichaje de Joan Garcia, aumentaron los rumores sobre una posible salida del guardameta que no gustaron nada al alemán, que inició la pretemporada ejercitándose al margen del grupo por unas molestias en la espalda. Aquellas molestias provocaron que tuviese que pasar por el quirófano y fue entonces cuando se desató la polémica.

El club consideraba que la lesión de Ter Stegen era de larga duración, por lo que podría utilizar parte de su ficha para inscribir a Joan Garcia. El alemán se apresuró a decir que estaría solo tres meses de baja anulando esa opción. Hubo comunicados por ambas partes y el Barça llegó a abrirle expediente y retirarle la capitanía al portero. Tras una conversación entre el alemán y el presidente, Joan Laporta, todo volvió a su cauce. Ter Stegen pudo dirigirse a la afición como capitán en la presentación del equipo antes de la disputa del Trofeu Joan Gamper y accedió a que el Barça enviase a la Federación Española un informe médico que acabó siendo validado y aceptado como baja de larga duración.

Se limaron asperezas y desde entonces la relación entre las dos partes es buena. Es por ello que en el club respetarán cualquier decisión que tome el portero este invierno. En el club no forzarán su marcha, pero tienen claro que Joan Garcia, ya recuperado de una lesión de menisco, es el portero titular para Hansi Flick y eso no variará. De hecho, la situación es la misma que en verano, cuando se dejó claro que la apuesta del club era Joan Garcia, llegado del Espanyol tras pagar el Barça su cláusula de rescisión.

Entienden en el club que la pelota está en el tejado del alemán, que sabe que no va a jugar si sigue de azulgrana, algo que juega en su contra en su deseo de ser el guardameta titular de Alemania en el Mundial del próximo año. El seleccionador germano, Julian Nagelsmann, ha dicho en más de una ocasión que está dispuesto a esperar a Ter Stegen, pero que para ser titular debe jugar en su club. Es por ello que en el Barça esperan que Ter Stegen busque una salida en este mercado de invierno para tener minutos, una salida que bien podría ser en forma de cesión.

La salida le iría bien al club, que tiene cubierta la portería con Joan Garcia y Szczesny, porque podría liberar masa salarial y a Ter Stegen para tener minutos e ir al Mundial. El alemán, con 33 años, tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2028. Si sale cedido, en verano volvería a estudiarse su situación, teniendo en cuenta que el Barça piensa respetar el contrato del portero y cualquier decisión que tome.